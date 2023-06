Regele Charles al III-lea a citat din Eminescu în mesajul transmis de la Cotroceni: ”Am ajuns să iubesc România”

Regele Charles al III-lea a declarat vineri, 2 iunie, la Palatul Cotroceni, că întotdeauna s-a simţit ”acasă” în țara noastră.

”Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă o dată România. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase și generozitatea imensă pe care ați manifestat-o organizând această recepție. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă. Când am venit aici și chiar dinainte am simțit o legătură profundă cu România.

Regele României era vărul Regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendent al Familiei Regale britanice, iar tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai și aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici. Întotdeauna m-am simțit acasă în România. În toți acești ani am avut bucuria de a putea călători prin toată țara și am întâlnit români din toate domeniile.

Am avut astfel posibilitatea de a fi martori la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc și care este o mărturie a energiei, inovativității și rezistenței dvs”, a declarat Regele.

Regele Charles al III-lea a mai subliniat că ”a fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, care fac față provocărilor lumii moderne, în toate domeniile” și că ”inspirat” de oamenii pe care i-a întâlnit”.

”Am fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, care fac față provocărilor lumii moderne, în toate domeniile. Am fost inspirat de oamenii pe care i-am întâlnit, care lucrează neobosit pentru ceilalți. Sunt eforturi de a-i sprijini pe tineri. Încă din anii '90 am devenit prietenul lor și sunt și acum prietenul Asociației Monumentelor, care îi instruiește pe arhitecți și cei activi în conservarea monumentelor.

Este impresionant să vezi câți voluntari lucrează zilnic, an de an cu, atâta dedicare pentru monumentele istorice, pentru a ajuta la păstrarea arhitecturii atât de diversificate a României. Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea.

Țară de glorie, țară de dor! România și-a păstrat pădurile, peisajele rurale și modele de agricultură sustenabilă. În continuare, aici sunt numeroase specii care au dispărut din alte zone din Europa și din lume. Cu atât mai prețioasă devine deci această țară, dar mai ales prețuiesc prietenii mei din România.

Sunt foarte recunoscător pentru numeroșii oameni care sunt și aici în sală, care m-au sprijinit și în proiecte, care fac bine. Am văzut un sprijin deosebit de generos pentru prietenii din Ucraina. Am venit în România atâția ani pentru că am simțit apropierea de poporul român pentru suferințele din urma celui de-Al Doilea Război Mondial.

Din ce în ce mai mulți britanici vin anual în România și milioane de români reprezintă un element important al vieții în Marea Britanie. Legăturile noastre de prietenie sunt mai puternice”, a mai spus Regele Charles al III-lea.