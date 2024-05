Cine este artistul care a pictat primul tablou oficial a lui Charles, ca rege al Marii Britanii. De ce i-a pus un fluture pe umăr VIDEO

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a prezentat marţi primul său portret oficial ce a fost realizat după încoronarea sa din mai 2023, informează Reuters.

Portretul, realizat de artistul Jonathan Yeo, îl înfăţişează pe regele britanic pe un fundal în nuanţe de roşu aprins, purtând uniforma militară a Gardei Galeze. Deasupra unuia din umerii suveranului, este pictat un fluture.

''Asemenea fluturelui pe care l-am pictat în zbor deasupra umărului, acest portret a evoluat pe măsură ce rolul subiectului în viaţa noastră publică s-a transformat'', a precizat într-un comunicat Jonathan Yeo, în vârstă de 53 de ani, care anterior l-a imortalizat şi pe tatăl regelui Charles, prinţul Philip.

''Ţelul meu a fost să fac totodată o trimitere la tradiţiile portretisticii regale, dar într-un fel care să reflecte o monarhie din secolul al XXI-lea şi, mai presus de toate, să comunice umanitatea profundă a subiectului'', a adăugat Jonathan Yeo.

Portretul prezentat la Palatul Buckingham a fost comandat în 2020 pentru a celebra împlinirea, în 2022, a 50 de ani de când Charles, pe atunci prinţ de Wales, este membru al organizaţiei The Drapers' Company, a precizat biroul de presă de la Palatul Buckingham.

I don’t think Charles likes it very much pic.twitter.com/s3um3hrleQ