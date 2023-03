Reacția Regelui Charles al III-lea când un tânăr i-a oferit o ”coroană” Burger King în timpul vizitei din Germania VIDEO

Regele Charles al III-lea se află într-o vizită oficială în Germania, prima în străinătate de când a devenit monarh.

Miercuri, el a avut parte de o ”încoronare” surpriză, în timp ce saluta oamenii care s-au adunat să îl vadă, la Berlin.

Regele Charles al III-lea și soția sa, Camilla, salutau mulțimea prezentă când un tânăr i-a oferit o ”coroană” Burger King, confecționată din hârtie, potrivit India Today.

”Asta este pentru tine, dacă o vrei”, i-a spus tânărul. Regele Charles al III-lea a refuzat coroana și a răspuns, zâmbind: ”Nu, sunt în regulă”. Apoi, și-a continuat drumul pentru a-i saluta ceilalți oameni prezenți.

Great scenes today during the King’s first walkabout in Berlin.

He was affectionately offered a crown - a paper Burger King one - by a well-wisher who told him politely:`This is for you, if you want it’.

Charles smiled broadly and said: ‘I’m alright!’ pic.twitter.com/KqHypSjopV