Fotografii considerate pierdute din copilăria Regelui Charles au fost găsite și vor fi vândute la licitație FOTO

Fotografii unice ale prințului Charles în vârstă de doi ani și ale prințului Andrew nou-născut, despre care se credea că au fost pierdute de mai bine de 25 de ani, vor fi scoase la licitație. Pozele au fost făcute în jurul anilor 1950-1960, scrie Daily Mail.

Fotografiile alb-negru făcute de fizioterapeutul regretatei Regine Elisabeta, Margaret Saul, îi arată pe micuții Prinți Charles și Andrew. Fotografiile au fost considerate pierdute de peste 25 de ani. Margaret însăși a murit în 1992, la vârsta de 95 de ani. Aceste fotografii au fost publicate într-un articol din ziarul The Mirror în octombrie 1998, sub titlul „Istoria salvată de la uitare”.

Fotografiile au fost găsite de un vânzător într-un coș la Jesus College, Cambridge, împreună cu o copie a ziarului.

Imaginile nu erau destinate publicării în presă. Îl arată pe Charles în salopetă jucându-se cu un câine, pozând cu calul său de jucărie pe gazonul de la Clarence House, reședința regală din Londra unde a locuit cu regina Camilla înainte de a ajunge rege.

În alte fotografii, prințul Andrew nou-născut se află în brațele moașei sora Helen Rowe. Aceste fotografii au fost făcute în Camera Belgiană de la primul etaj al Palatului Buckingham, unde Regina a născut al treilea copil în februarie 1960.

Imaginile sunt acum în posesia Willingham Auctions și vor intra în curând la licitație Prețul de pornire începe de la 400 de lire sterline. Majoritatea fotografiilor de familie ale familiei regale sunt fie în posesia familiei însăși, fie în agențiile de știri sau informații.

