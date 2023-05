Prima garden-party organizată de Regele Charles al III-lea şi Camilla, la Palatul Buckingham. Ce personalități au participat la eveniment VIDEO/FOTO

Regele Charles al III-lea a inaugurat, miercuri, printr-o petrecere în grădina Palatului Buckingham, începerea festivităţilor dinaintea ceremoniei sale regale, programată sâmbătă la Westminster Abbey din Londra.

Înainte de a-şi întâmpina oaspeţii în grădinile Palatului Buckingham, Regele Charles şi regina consoartă Camilla i-au salutat pe mulţi britanici adunaţi în jurul reşedinţei regale.

Cuplul regal a primit apoi numeroase personalităţi precum Ducele de Edinburgh, Prinţul Edward şi pe soţia sa Sophie sau cântăreţul Lionel Richie, care urmează să cânte la concertul de încoronare organizat duminică, 7 mai, la Castelul Windsor.

Queen Camilla having a natter with @LionelRichie with his partner @lisaparigi pic.twitter.com/NvNCW1IML9