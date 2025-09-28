Cum a reușit Regele Charles să-i influențeze poziția lui Trump față de Ucraina, după vizita președintelui în Marea Britanie

Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie și întâlnirile sale private cu Regele Charles ar fi avut un impact major asupra schimbării de poziție a fostului președinte american față de conflictul din Ucraina, potrivit unor surse diplomatice britanice și declarațiilor lui Andrei Iermac, consilier principal al lui Volodimir Zelenski, citate de The Telegraph.

În urmă cu câteva luni, Trump îi spunea lui Zelenski că “nu are cărțile” pentru a câștiga războiul și că va fi nevoit să cedeze teritorii, însă recent el a afirmat pe rețelele sociale că Ucraina poate recupera toate teritoriile ocupate, într-o întoarcere surprinzătoare de 180 de grade.

Andrei Iermac a precizat că Regele Charles, care a susținut Ucraina încă de la începutul invaziei ruse, a purtat discuții “foarte importante” cu Trump, comentând întâlnirea dintre Zelenski și fostul președinte american la New York, în marja Adunării ONU. Trump, un admirator al Casei Regale britanice, l-a descris pe Regele Charles drept un om “foarte, foarte deosebit”. În timpul vizitei de stat, Regina Camilla și Prima Doamnă Melania Trump au purtat rochii în galben și albastru, culorile drapelului Ucrainei, un gest subtil, dar simbolic.

Mai multe publicații britanice și americane au relatat că la întâlnirea de la ONU, Zelenski i-a cerut lui Trump livrarea de rachete Tomahawk capabile să lovească Moscova, deși nu este clar dacă Trump va accepta această solicitare.

Surse diplomatice citate de The Telegraph susțin că secretarul de stat american, Marco Rubio, le-a transmis omologilor europeni să vadă schimbarea atitudinii lui Trump față de Ucraina “cât mai pozitiv posibil”, menționând că fostul președinte este “foarte furios” pe Putin, care a ignorat eforturile sale de a opri războiul.

Un oficial al Casei Albe a adăugat că “dacă Putin ar fi inteligent, ar urmări urgent încheierea unui acord pentru a pune capăt războiului care a adus daune semnificative reputației Rusiei”.

Vineri, Zelenski a declarat că ofensiva de vară a Rusiei s-a încheiat cu un eșec, iar armata ucraineană se concentrează acum pe contraofensivă, menționând că ar fi dispus la o înghețare a frontului în cazul unui acord de încetare a focului.

