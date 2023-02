Cum arată logo-ul oficial pentru încoronarea regelui Charles III. A fost creat de designerul iPhone FOTO

Logo-ul oficial pentru încoronarea regelui Charles III a fost dezvăluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informează BBC.

Sigla reprezintă o imagine mai tradiţională, cu flori care formează coroana Sfântului Edward folosită la încoronare.

Designul floral evidenţiază „optimismul primăverii” şi reflectă dragostea regelui pentru natură, spune Sir Jony Ive.

👑 The new Coronation emblem has been unveiled!

The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4