Regele Charles al III-lea a sosit duminică dimineaţă la capela Saint-George de pe domeniul regal Windsor pentru a asista la tradiţionala ceremonie religioasă oficiată cu ocazia Paştelui anglican, aceasta fiind prima sa apariţie publică importantă după ce a anunţat că suferă de cancer în urmă cu două luni, informează AFP.

Purtând un pardesiu închis la culoare, suveranul britanic, în vârstă de 75 de ani, a apărut în public zâmbitor, a salutat mulţimea de spectatori şi a făcut câteva glume după ce a coborât dintr-un automobil alături de soţia lui, regina Camilla, în faţa edificiului religios situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Londra.

King Charles on a walkabout at Windsor following the church service pic.twitter.com/5hwuht6PVi

Această apariţie publică a monarhului are loc la puţin mai mult de o săptămână după ce prinţesa Kate, soţia prinţului William, moştenitorul tronului, a anunţat că a fost şi ea diagnosticată cu cancer.

Oh I wished I had gone to Windsor now to say hello to King Charles and send him my best wishes 💐❤️‍🩹

Great to see him meeting the crowds of people at St George’s Chapel today.#easter2024

pic.twitter.com/98OS0KDdKB