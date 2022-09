Un filmuleț cu actualul Rege Charles al III-lea a devenit viral pe internet datorită reacției amuzante pe care a avut-o după ce un britanic l-a invitat să iasă la o bere.

Videoclipul a fost filmat în iulie, când Charles era încă prinț, dar a strâns aproape 8,6 milioane de vizualizări după ce acesta a urcat pe tron ​​săptămâna trecută, în urmă decesului mamei sale, Regina Elisabeta a II-a.

”Este ceva despre care aș putea vorbi pentru tot restul vieții”, a declarat Daniel Walker, în vârstă de 36 de ani, despre legendarul schimb de replici, potrivit The New York Post.

El este cel care, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Commonwealth din 28 iulie, i-a propus lui Charles să bea o halbă de bere.

”Abia terminasem de lucru și mergeam să mă întâlnesc cu colegii mei la un pahar de bere, când l-am văzut deodată. M-am gândit că, dacă merg la o halbă, poate voi întreba dacă vrea și el una”, a povestit britanicul.

În videoclip, filmat de spectatorul Andrew Gould, Charles apare făcând cu mâna mulțimii. În acel moment, Walker strigă brusc: ”Charles, vrei să mergi la o bere?”

Părând ușor confuz, actualul rege a răspuns: ”Ce?”

Walker repetă apoi întrebarea sa neconvențională, iar Charles răspunde: ”Unde?”

Momentul a făcut ca mulțimea, inclusiv membrii familiei regale, să izbucnească în râs.

Ulterior, Charles a mai spus: ”Va trebui să recomanzi un loc”.”

Walker a mai povestit că a fost foarte surpins, pentru că nu se aștepta să primească un răspuns pentru o astfel de propunere.

Mai mult, se pare că întâlnirea regală a lui Walker nu s-a încheiat acolo. Britanicul a susținut că personalul de securitate al lui Charles i-a spus să aștepte, deoarece acesta dorea să-l cunoască.

”Era pe cale să plece, dar apoi m-a văzut și și-a întins mâna înainte de a întreba ce slujbă am”, a povestit bărbatul. Noul rege i-a urat apoi bărbatului ”toate cele bune.”

Throw back to when a random bloke asked King Charles to go for a beer. 😆

