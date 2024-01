Regele Charles al III-lea a fost externat din spital. De ce a fost operat suveranul britanic VIDEO

Suveranul britanic a fost externat luni, 29 ianuarie, de la un spital privat din Londra, The Clinic, unde s-a internat vineri, 26 ianuarie, şi a stat timp trei nopţi, în urma unei operaţii de prostată, relatează BBC News.

Regele Charles în vârstă de 75 de ani, a ieşit din spital însoţit de regina Camilla, care l-a vizitat de mai multe ori pe timpul internării.

Ei au plecat apoi de la spital cu un automobil.

Charles a reprogramat mai multe angajamente prevăzute în zilele următoare, pentru a-şi acorda o perioadă de convalescenţă ”în privat”, anunţă într-un comunicat Palatul Buckingham.

Kate Middleton, prinţesa de Wales, a fost eternată luni dimineaţa de la acelaşi spital, după aproape două săptămâni, în urma unei operaţii abdominale.

The King has departed the London Clinic after a three night stay following treatment for an enlarged prostate. He was accompanied by the Queen who has been visiting him regularly during his time in hospital. pic.twitter.com/Vuu0PkyQ1w