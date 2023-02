Regele Charles al III-lea s-a întâlnit cu militarii ucraineni antrenați în Marea Britanie FOTO/VIDEO

Regele Charles al III-lea s-a întâlnit luni cu militarii ucraineni care sunt antrenaţi de forţele britanice şi internaţionale în sud-vestul Angliei, la Wiltshire.

Regele a fost însoţit de generalul Patrick Sanders, şeful Statului Major General al armatei şi a asistat la un scurt exerciţiu de antrenament, după care s-a întâlnit cu militarii.

Regele, care a urcat pe tron în toamna anului trecut, a părut extrem de interesat de modul cum sunt antrenaţi militarii.

Misiunea "oferă o pregătire de luptă de bază timp de cinci săptămâni recruţilor ucraineni care se vor întoarce să lupte în Ucraina", potrivit unui comunicat al Palatului Buckingham.

King Charles visits #Ukrainian troops being trained by British forces

The monarch watched a short defensive training exercise and met some of the recruits training with #British and international partner forces. pic.twitter.com/uOGDML69Vt