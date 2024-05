Regele Charles al III-lea şi-a reluat, la Londra, activităţile publice, la trei luni după ce le-a încetat din cauza unui cancer, după ce medicii săi s-au declarat suficient de mulţumiţi să-i permită o revenire treptată, adaptată stării sănătăţii sale, relatează The Huffington Post.

Charles, în vârstă de 75 de ani, a ales să viziteze în mod simbolic un centru de luptă împotriva cancerului împreună cu soţia sa, regina Camilla, în vârstă de 76 de ani.

Regele a sosit marţi la Centrul Macmillan al University College Hospital zâmbind, purtând un costum albastru şi a strâns mâini înainte de a intra în clădire, unde s-a întâlnit cu medici şi pacienţi în vederea sensibilizării importanţei diagnosticului timpuriu.

Ads

El nu s-a vindecat, tratamentul său continuă, iar angajamentele vor fi „atent calibrate”, „în strânsă colaborare cu medicii” săi, preciza Palatul Buckingham vineri, când a anunţat reluarea unui „anumit număr” de angajamente.

I find it quite moving to see King Charles holding the hands of cancer patients and knowing the people will appreciate it because they know he is going through the same as them I hope all those patients make a full recovery God Save The King #KingCharles #KingCharlesIII pic.twitter.com/9hg3jGD3tW — Lee Hood (@Mofoman360) April 30, 2024

Ads

Regele şi regina urmează să-i primească în iunie, la o dată încă neprecizată, pe împăratul Naruhito al Japoniei şi pe soţia acestuia, împărăteasa Masako într-o vizită de stat, la invitaţia Guvernului britanic.

Alte angajamente ar putea fi Royal Ascot, 80 de ani de la Ziua Z şi Trooping the Color în iunie, condiţionate de avizul medicilor săi mai aproape de data acestor evenimente.

King Charles and Queen Camilla chatted with young children today on departure from the Macmillan Cancer Centre. They posed for media before getting in their car. pic.twitter.com/luJt8TPiGL — Victoria Murphy (@byQueenVic) April 30, 2024

Potrivit Palatului Buckingham, medicii sunt „foarte încurajaţi de progresele realizate până în prezent şi rămân optimişti cu privire la continuarea refacerii regelui”.

Ads

La nouă luni de la încoronare, în mai 2023, palatul anunţa, la începutul lui februarie, că Charles al III-lea suferea de un cancer, diagnosticat în urma unei operaţii la prostată, în ianuarie.

Natura şi stadiul cancerului nu au fost niciodată dezvăluite, însă anunţarea bolii regelui a fost o mică revoluţie în sine, rupând tăcerea care înconjura sănătatea monarhilor.

King Charles next to a CT scanner during a visit to the University College Hospital Macmillan Cancer Centre in London pic.twitter.com/WZMIj4VNzj — Jerseydeanne (@jerseydeanne) April 30, 2024

Charles al III-lea şi-a suspendat atunci activităţile publice, însă şi-a continuat îndatoririle de monarh constituţional care prevăd să semneze legi, să se întâlnească cu regularitate cu premierul şi să valideze anumite numiri.

Ads

King Charles is back ‼️ Missed him so much 🥺 God Save the King #KingCharles pic.twitter.com/zeLxLGVKBa — Royalinstablog (@royalinstablog) April 30, 2024

Palatul a difuzat cu regularitate forografii sau scurte înregistrări video în care primea personalităţi, pregătind un discurs sau citind felicitări cu mesaje de însănătoşire.

Regele, foarte activ înaintea cancerului, pare că abia aştepta să-şi reia activităţile publice.

King Charles is presented with flowers and presents the young girl with a present in exchange. A Buckingham Palace tote bag with a gift inside. Queen Camilla presents the little boy with a gift as well as he presents her with flowers. I hope this is a new tradition. pic.twitter.com/24z4SuF3T2 — Prince & Princess of Wales 𝕏 (@TribesBritannia) April 30, 2024

„Cred că este frustrat (...) că nu poate face tot ceea ce vrea să poată face”, declara la sfârşitul lui martie la Sky News Australia nepotul său Peter Phillips, fiul prinţesei Anne, care adăuga că Charles îşi „impulsiona” anturajul, inclusiv medicii, să facă mai mult.

În duminica Paştelui, cu trăsături trase, dar fericit, regele a făcut o mică baie de mulţime atent coregrafiată, la ieşirea de la slujbă la Capela Castelului Windsor.

Ads