Regele Charles al III-lea va avea o vizită oficială la Vatican la finalul lunii octombrie. Este al patrulea suveran pontif cu care se întâlnește

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 08:25
103 citiri
Regele Charles al III-lea și Camilla FOTO X/@CanadianPM

Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat sâmbătă Palatul Buckingham, notează AFP.

Aceasta va fi prima întâlnire a noului suveran pontif cu Charles și Camilla.

Leon al XIV-lea va sărbători alături de cuplul regal Anul Jubiliar, sau Anul Sfânt, al Bisericii Catolice, care are loc la fiecare 25 de ani și atrage milioane de pelerini la Vatican.

„Această vizită va celebra, de asemenea, acțiunea ecumenică a Bisericii Anglicane și a Bisericii Catolice, reflectând tema Anului Jubiliar”, a declarat Palatul Buckingham, fără a preciza datele exacte.

Cuplul regal s-a întâlnit în privat cu predecesorul suveranului pontif, Papa Francisc, pe 9 aprilie la Vatican, cu 12 zile înainte de moartea sa, în marja unei vizite de stat în Italia.

Charles, 76 de ani, care suferă de un cancer nespecificat, călătorește rar în străinătate.

Pe lângă vizita sa de stat de patru zile în Italia, efectuată în aprilie, el a călătorit 48 de ore în Canada, pe 26 și 27 mai, pentru a rosti discursul de deschidere al Parlamentului și a sublinia autodeterminarea atât de dragă canadienilor, într-un moment în care Donald Trump vorbea despre transformarea ei într-un stat american.

Papa Francisc, care a murit în aprilie la vârsta de 88 de ani, a fost timp de 12 ani liderul spiritual al celor 1,4 miliarde de catolici din lume. Leon al XIV-lea, originar din Statele Unite, i-a succedat pe 8 mai.

Înainte de încoronarea sa din mai 2023, Charles al III-lea vizitase deja Vaticanul de cinci ori în calitate de prinț moștenitor și s-a întâlnit cu trei papi.

A fost primit de Papa Francisc în timpul vizitelor sale la Vatican în 2017 și 2019 și de predecesorul său, Benedict al XVI-lea, în 2009.

De asemenea, l-a întâlnit pe Papa Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei acestuia în Regatul Unit în 1982 și a asistat la funeraliile suveranului pontif polonez la Vatican în 2005.

#regele charles III, #Vatican, #Marea Britanie , #stiri internationale
