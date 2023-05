Cine e femeia care a purtat sabia de stat la încoronarea lui Charles FOTO

La opt luni după ce a devenit rege, Charles al III-lea a fost încoronat, sâmbătă, la Westminster Abbey, în cadrul unei ample ceremonii religioase, în faţa a aproape 2.300 de invitaţi.

Arhiepiscopul de Canterbury Justin Welby i-a pus coroana Sfântului Eduard pe cap. Cu puţin timp înainte, suveranul a depus un jurământ prin care jură să-şi servească supuşii şi să protejeze Biserica Angliei al cărei cap suprem este şi a primit ungerea, protejat de paravane, scrie AFP.

În centrul atenției s-a aflat și Penny Mordaunt, președinta Camerei Comunelor și politician conservator, femeia care a primit rolul simbolic de a purta sabia de stat, care reprezintă autoritatea regelui.

„Mă voi baza pe toată experiența mea militară”, a spus Mordaunt înainte de ceremonie, în condițiile în care sabia are 1,2 metri și cântărește 3,6 kilograme.

Penny Mordaunt doing a marvellous job with that massive sword.#Coronation pic.twitter.com/ymuxBvKsPm