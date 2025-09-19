Diplomația regelui Charles ce poate schimba istoria Rusiei. Mesajul crucial dat lui Trump, care-l va răpune pe Putin VIDEO

Într-un discurs de la banchetul fastuos în onoarea celei de-a doua vizite istorice de stat a președintelui SUA în Marea Britanie, Charles a lăudat „angajamentul personal al lui Trump de a găsi soluții la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume, pentru a asigura pacea”. Diplomația regelui Charles, ce poate schimba soarta Rusiei, s-a făcut simțită la reuniunea celor doi lideri de la castelul Windsor. Mesajul crucial al regelui Charles dat lui Trump a fost: Ridicați-vă împotriva ”tiraniei” lui Putin, fapt care îl poate răpune pe dictatorul rus.

Regele Charles l-a îndemnat pe Donald Trump să se opună „tiraniei” lui Vladimir Putin, încurajându-l pe președintele SUA să ajute la aducerea păcii în Ucraina și Orientul Mijlociu, potrivit iNews.

Cuvintele, care au fost formulate în acord cu Palatul Buckingham și Downing Street, vor fi văzute ca un mesaj atent elaborat către președintele SUA, că poate folosi puterea funcției sale - și relațiile personale strânse cu Putin și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu - pentru a pune capăt războaielor din Ucraina și Gaza.

Ads

Regele a vorbit, de asemenea, cu pasiune despre mediu - într-un mesaj care ar putea fi văzut ca un mesaj direct despre extinderea masivă a producției de petrol și gaze de către președintele SUA în timpul celui de-al doilea mandat al său.

Charles a spus: „În lupta noastră comună pentru o lume mai bună, avem și o oportunitate prețioasă de a proteja și de a restaura minunile și frumusețea naturii pentru generațiile care ne vor urma”. „Împărtășim ambiția și hotărârea de a ne păstra pământurile și apele maiestuoase; mai presus de toate, de a ne asigura că avem apă curată, aer curat și alimente curate”.

„Moștenirea noastră pentru următorii 250 de ani și nu numai este să ne asigurăm că copiii, nepoții și cei care vor veni după ei pot experimenta uimirea și măreția comorilor naturale găsite în mediul rural, pe coaste, în mări și în parcurile naționale înființate de predecesorii dumneavoastră și de ai mei.”

Într-un pasaj puternic care a marcat deschiderea banchetului de la Castelul Windsor, monarhul i-a spus lui Trump: „Țările noastre au cea mai strânsă relație de apărare, securitate și informații cunoscută vreodată”.

Ads

Istoria a unit SUA și Marea Britanie

„În două războaie mondiale, am luptat împreună pentru a învinge forțele tiraniei. Astăzi, în timp ce tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei pentru a descuraja agresiunea și a asigura pacea. Iar parteneriatul nostru submarin Aukus, cu Australia, stabilește standardul pentru o colaborare inovatoare și vitală.”

„Succesorii Regimentului Tunicilor Roșii Britanice și ai Armatei Continentale a lui George Washington stau astăzi umăr la umăr, frați și surori de arme, protejând libertățile pe care le prețuim amândoi. Țările noastre lucrează împreună în sprijinul unor eforturi diplomatice cruciale, printre care, domnule președinte, este și angajamentul dumneavoastră personal de a găsi soluții la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume, pentru a asigura pacea.”

Ads

Charles a spus: „În ceea ce mă privește, am admirat întotdeauna ingeniozitatea poporului american și principiile libertății pe care marea dumneavoastră democrație le-a reprezentat încă de la începuturile sale.” Vizita de stat a avut loc în contextul uneia dintre cele mai mari operațiuni de securitate ale poliției din Marea Britanie, proteste având loc în centrul Londrei și în orașul Windsor.

Între timp, în discursul lui Trump, acesta a părut să dea din cap aprobator, în timp ce Regele vorbea despre necesitatea de a fi uniți în sprijinul Ucrainei. În cuvinte care vor fi bine primite de Sir Keir Starmer, pe fondul temerilor continue privind diviziunile dintre Marea Britanie și SUA, Trump a spus despre relația dintre cele două țări: „Cuvântul special nu este suficient pentru a o descrie”.

„Suntem uniți de istorie și credință, de limbajul iubirii și de legături și cultură transcendente, tradiție, strămoși și destin. Suntem ca două note într-un acord sau ca două strofe ale aceleiași poezii, fiecare frumoasă în sine, dar menite cu adevărat să fie interpretate împreună. Legătura de rudenie și identitate dintre America și Regatul Unit este neprețuită și eternă. Este de neînlocuit și de neînvins.”

Ads

În contextul apelurilor susținătorilor săi către Regatul Unit de a face mai mult pentru a apăra libertatea de exprimare, Trump a adăugat: „Împreună, trebuie să apărăm moștenirea excepțională care ne face ceea ce suntem și trebuie să continuăm să apărăm valorile oamenilor din lumea vorbitoare de limbă engleză și, într-adevăr, apărăm acest lucru.”

Printre cei care au participat la banchetul de stat de la Castelul Windsor s-au numărat șefii unor mari companii de tehnologie din SUA, inclusiv Tim Cook de la Apple și Sam Altman de la OpenAI.

Ads