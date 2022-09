Charles al III-lea (73 ani) este noul suveran al Marii Britanii, după decesul mamei sale, această postură scoțând la iveală și anumite obiceiurile pe care acesta le are.

Conform unor pasaje din cartea „The Palace Papers: Inside the House of Windsor”, Charles are niște obiceiuri personale oarecum bizare. Între ele și acelea de a călători peste tot cu scaunul personal de toaletă și hârtia igienică, marca Kleenex Velvet. De asemenea, în camionul care-l însoțește, se află și patul personal.

Regele Charles ține la confortul propriu și adoră luxul, fapt care nu era tocmai pe placul Elisabetei a II-a, mama sa criticându-l adesea pentru obiceiurile sale.

Între alte cerințe ale lui proaspătului rege este și călcatul șireturilor de la pantofi, în fiecare dimineață, și a pijamalei, seara înainte de culcare. Totodată, unul dintre valeții săi are misiunea de a-i stoarce un centimetru de pastă de dinți pe periuță la fiecare spălare.

Regele Charles obișnuiește să bea în fiecare dimineață o băutură caldă, o ceașcă de ceai Darjeeling, un tip de ceai negru și un pahar de suc de fructe, care contribuie la menținerea sănătății inimii și la normalizarea tensiunii arteriale.

Ads