Postul TV care transmite în România încoronarea Regelui Charles al III-lea. Programul complet

Ceremonia de încoronare a Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit va fi transmisă în direct la TVR 1 şi TVR INFO, sâmbătă, 6 mai, de la ora 12.30.

O echipă a Ştirilor TVR - formată din jurnaliştii Camelia Csiki şi Vlad Ungar, împreună cu operatorul Laurenţiu Langa - va transmite de la Londra, din toate punctele cheie ale evenimentului: Castelul Windsor, Palatul Buckingham, Abaţia Westminster.

Evenimentul încoronării Regelui Charles al III-lea, dar şi pregătirile şi semnificaţiile momentului istoric pentru englezi şi pentru întreaga lume vor fi reflectate de TVR începând de luni, 1 mai, când Ştirile TVR demarează proiectul „Charles al III-lea. Încoronarea". Jurnalele şi emisiunile informative din următoarele zile vor vorbi despre implicaţiile politice, economice şi sociale ale evenimentului încoronării, cât şi despre importanţa Regatului Unit al Marii Britanii pe plan internaţional.

Pe 6 mai, Ziua Încoronării Regelui Charles al III-lea, Ştirile TVR realizează ediţii speciale care îmbină transmisiuni directe din locurile emblematice unde se desfăşoară ceremonia şi materiale filmate, alături invitaţi relevanţi, pentru a le explica telespectatorilor importanţa momentului istoric. Astfel, TVR 1 şi TVR INFO vor transmite în direct ceremonia încoronării Regelui Charles al III-lea sâmbătă, începând cu ora 12.30, în cadrul unei ediţii speciale moderate de Roxana Zamfirescu şi Bogdan Iancu. Ediţia specială va fi urmată, la TVR 1, de la 15.30, de premiera „Ora Regelui", ce-l va avea pe Regele Charles al III-lea în prim plan.

Ştirile TVR dedică ample spaţii subiectului în emisiunile informative ale posturilor TVR 1, TVR INFO şi TVR 2 începând din 1 mai. Timp de peste o săptămână vom putea urmări în matinalul TVR 1, în „Telejurnalele" posturilor TVR 1, TVR 2 şi TVR INFO, reportaje, corespondenţe, ştiri despre eveniment, despre consecinţele Brexit pentru englezi, precum şi pentru români, poziţia britanicilor faţă de monarhie, poziţionarea Angliei faţă de războiul din Ucraina, UK şi prezenţa în NATO, moartea Reginei Elisabeta şi implicaţiile pentru monarhie etc.. Mai mult, TVR INFO ne propune tronsoane de dezbatere zilnice la „INFO Plus 11" şi „INFO Plus 17", precum şi ediţii speciale ale emisiunilor „Info Edu", „Radar Geopolitic" şi „Tema zilei", pornind de la subiectul încoronării.