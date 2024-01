Prinţul de Wales şi-a vizitat joi soţia în spitalul din Londra unde a fost operată miercuri, iar regina Camilla a declarat că regele Charles al III-lea, care se pregăteşte la rândul său pentru o intervenţie chirurgicală săptămâna viitoare, "abia aşteaptă să se întoarcă la muncă", relatează SkyNews.

Prinţul William a fost văzut joi părăsind spitalul privat din Londra în jurul orei locale 12.35 (14.35, ora României).

Catherine, soţia sa, a fost spitalizată de marţi pentru o intervenţie chirurgicală abdominală, programată, la care a fost supusă miercuri. Palatul Kensington a anunţat că prinţesa va rămâne în spital 10-14 zile şi va avea nevoie de o recuperare îndelungată, de cel puţin două luni.

Sky News ştie pe surse că intervenţia chirurgicală planificată a fost una de rutină, iar afecţiunea prinţesei este necanceroasă. În vârstă de 42 de ani, ea a fost internată la The London Clinic, un spital privat din centrul Londrei.

Între timp, regina Camilla a declarat, în timpul unui angajament oficial în Aberdeen, că Regele Charles, care şi el urmează să fie operat săptămâna viitoare, este "bine" şi că "abia aşteaptă să se întoarcă la muncă".

Prinţesa de Wales nu este aşteptată să revină la îndatoririle regale decât după Paşte. Prinţul William urmează, de asemenea, să-şi amâne angajamentele cât timp soţia sa se află în spital.

În ceea ce-l priveşte pe Regele Charles, el urmează să fie supus săptămâna viitoare unui tratament chirurgical pentru mărire de prostată. Afecţiunea monarhului în vârstă de 75 de ani este benignă, dar angajamentele sale publice vor fi amânate până când se va recupera după procedura medicală.

El a ţinut să împărtăşească detaliile diagnosticului său pentru a încuraja alţi bărbaţi care ar putea avea simptome să se supună unui control, în conformitate cu recomandările de sănătate publică.

New: Prince William has left the London Clinic today after visiting the Princess of Wales who is recovering from abdominal surgery (video by @adelajourno ) pic.twitter.com/inWxO8PCL0