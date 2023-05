Reportaj New York Times în satul făcut celebru de Prințul Charles: "În Transilvania, oricine are 200 de dolari poate trăi ca un rege"

Viscri, satul pitoresc din Transilvania unde regele Charles are o pensiune FOTO yourguideintransylvania.com/

Nu există recepție sau un hol la Pensiunea Prințului de Wales, un complex de trei clădiri rustice într-un sat vechi de 350 de ani din Valea Zalánului din Transilvania.

Înregistrările se fac în sala de mese unde o femeie, care este și bucătăreasa, predă o cheie antică. Acesta va deschide ușa uneia din cele șapte camere, toate arătând ca și cum ar fi fost mobilate după o ediție românească a revistei House Beautiful, din 1740.

Singurele accente contemporane sunt ceainice electrice, calorifere și apă îmbuteliată. Este tratamentul regal, în stilul Regelui Charles.

Sâmbătă, monarhul englez va fi încoronat cu tot fastul. Festivitățile încep cu o procesiune de la Palatul Buckingham.

El are un imperiu imobiliar în valoare de 25 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, un portofoliu care include 56 de căsuțe, 12 case și șapte palate. Pensiunea este departe de a fi cea mai luxoasă, dar oferă această distincție singulară: pentru aproximativ 200 de dolari pe noapte, mese incluse, oameni de rând sunt primiți cu bunăvoință.

Regele este proprietarul acestei proprietăți din 2008 și el își petrecea timp de o săptămână aici vacanța aproape în fiecare mai, aducând prieteni și suita de securitate. Este un colț liniștit al lumii în care timpul pare să se fi oprit cu aproximativ câteva secole în urmă, iar regele l-a descris adesea ca fiind unul dintre favoriții săi.

Ceea ce sugerează că omul care în weekend se va afla în mijlocul celui mai zgomotos loc al planetei preferă de mult liniștea și intimitatea pe care le găsește la aproximativ 2.414 kilometri distanță de Londra, pe drumurile neasfaltate și pădurile din apropierea Munților Carpați, scrie The New York Times.

„Transilvania este în sângele meu”

Și, în timp ce oaspeții care vizitează Valea Zălanului nu ar trebui să se aștepte să-l întâlnească pe rege ei se pot plimba prin aceleași locuri și pot explora aceleași pajiști verzi. Cei care prind ceea ce se numește Camera Prințului pot dormi și în același pat.

Regele Charles a lăudat frumusețile României de zeci de ani. „Există un sentiment de continuitate veche aici”, a explicat el într-o întreținere, anul trecut, cu jurnaliștii de la The Spectator. „Un cerc virtuos în care omul și natura sunt în echilibru.” El a explicat această afinitate ca o chestiune de moștenire. Este înrudit, spune el, cu Vlad Țepeș, fostul conducător al Țării Românești, o regiune la sudul Româniai, și care a inspirat „Dracula” lui Bram Stoker.

„Transilvania este în sângele meu”, a glumit el în timpul unui interviu televizat din 2011. O varietate de surse, inclusiv un tabloid britanic și site-ul Romanian Tour Store au susținut acest lucru, afirmând că este strănepotul lui Vlad Dracula.

Regele este rudă cu contesa Claudine Rhédey von Kis-Rhéde, care s-a născut în Transilvania și este stră-străbunica reginei Elisabeta a II-a.

Cu toate acestea, pasiunea regelui pentru această zonă ține mai mult de păduri decât de familie. Spațiile verzi și satele vechi din Regatul Unit tind să fie mai elegante și mai îngrijite, a spus contele Tibor Kalnoky, aristocratul român în vârstă de 56 de ani, care a supravegheat renovarea pensiunii și care, atunci când nu lucrează ca medic veterinar, ajută la menținerea locului în funcțiune.

„În Anglia, este mai degrabă o scenă; este mai artificial”, a spus el într-un interviu. „Puteți găsi o geantă Gucci într-un sat din Cotswolds, dar și noroi în jur – sau pui care se plimbă pe stradă, pe care le avem aici. Este diferența dintre Disneyland și lucrul real.”

Cum a ajuns regele Charles să dețină o pensiune în România

Povestea modului în care regele Charles a ajuns să dețină o pensiune în România începe cu unul dintre strămoșii lui Kalnoky. În secolul al XVI-lea, Bálint Kalnoky a fost primul proprietar documentat al Văii Zalán, iar aproximativ 100 de ani mai târziu au fost construite o serie de case pentru muncitorii de la o fabrică de sticlă din apropiere. Acea fabrică a dispărut de mult din statul ce are astăzi o populație de 94 de locuitori.

Prințul de Wales a început să viziteze România la sfârșitul anilor 1990. O casă din satul istoric Viscri a atras roiuri de turiști. El și contele sunt prieteni, iar când prințul de atunci a cerut ajutor pentru a găsi o evadare românească mai retrasă, contele a avut o idee.

„În timp ce își descria casa visurilor, mi-am dat seama că s-ar putea să cunosc chiar acea casă”, și-a amintit contele. Au mers pe jos 17 kilometri de la casa contelui din Micloșoara până la ceea ce atunci era un grup de clădiri care aveau mare nevoie de o renovare temeinică. „Când am ajuns, am spus: „Merge asta?” și a spus: „Exact asta am avut în minte.”

Renovarea a început cu o clădire și apoi s-a extins pentru a include încă două, pe măsură ce numărul oaspeților invitați de prinț creștea.