Regele Charles va fi primul monarh britanic care se roagă în public alături de Papă în ultimele 500 de ani

Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh britanic din ultimii cel puțin 500 de ani care se roagă în public împreună cu un Papă.

Suveranul, care deține și titlul de Guvernator Suprem al Bisericii Angliei, va participa la o slujbă ecumenică alături de Papa Leon al XIV-lea, în timpul vizitei sale de stat la Vatican, programată pentru săptămâna viitoare.

Regele și Papa, care se vor întâlni pentru prima dată față în față, vor rosti o rugăciune comună în Capela Sixtină, într-un gest simbolic menit să exprime prietenia dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei.

Este pentru prima dată de la Reformă, când regele Henric al VIII-lea a rupt legăturile cu Roma, ca un monarh britanic să participe, în calitatea sa de conducător al Bisericii Angliei, la o rugăciune publică alături de un Papă.

Un titlu simbolic de fraternitate spirituală

În semn de recunoaștere, Regele Charles va primi un scaun dedicat într-o bazilică a Sfântului Scaun și un nou titlu onorific – „Royal Confrater” (frate regal), ca simbol al „fraternității spirituale”.

Potrivit Bisericii Angliei, titlul nu aduce „nicio modificare constituțională sau ecleziastică” statutului regelui ca Guvernator Suprem al Bisericii, fiind oferit exclusiv ca omagiu personal pentru contribuția sa la apropierea dintre confesiuni.

Vizita la Vatican fusese planificată inițial pentru primăvară, dar a fost amânată din cauza problemelor de sănătate ale Papei Francisc, predecesorul lui Leon al XIV-lea.

În aprilie, Papa Francisc i-a primit în audiență privată pe Rege și pe Regină, oferindu-le binecuvântarea sa cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a căsătoriei lor.

O vizită cu semnificație istorică

Singurul alt monarh britanic care a efectuat o vizită oficială la Sfântul Scaun după Reformă a fost Regina Elisabeta a II-a, în anul 1961.

Regele și Regina Camilla vor sosi la Vatican miercurea viitoare, urmând ca întâlnirea oficială cu Papa Leon al XIV-lea să aibă loc joi, în Palatul Apostolic.

În cadrul vizitei, Regele se va întâlni și cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, în timp ce Regina va vizita Capela Paulină, care găzduiește ultimele două fresce realizate de Michelangelo – reprezentându-i pe Sfinții Petru și Pavel.

Cei doi suverani și Papa vor participa la o slujbă ecumenică specială în Capela Sixtină, centrată pe tema „Grija pentru Creație”, reflectând interesul comun al Regelui și al Papei pentru protejarea mediului.

Corul Capelei Regale a Majestății Sale și Corul Capelei Sfântului Gheorghe de la Windsor vor interpreta piese liturgice, alături de Corul Capelei Sixtine. După ceremonie, Regele și Papa vor lua parte la o întâlnire dedicată sustenabilității, în Sala Regia.

Un gest de reconciliere istorică

Regele Charles, însoțit de Regină, va vizita apoi Bazilica Papală și Abația Sfântul Paul din Afara Zidurilor, unde va primi oficial titlul de Royal Confrater.

Ulterior, programul celor doi se va separa: Regele va participa la o recepție la Colegiul Pontifical Beda, un seminar care pregătește preoți din Commonwealth, iar Regina se va întâlni cu șase surori catolice din Uniunea Internațională a Superioarelor Generale.

Scaunul regal creat pentru Rege, decorat cu stema sa personală, va rămâne permanent în bazilică, ca semn al „respectului reciproc” dintre monarh și Papă, în calitate de șefi de stat. Pe spătarul său este înscris motto-ul „Ut unum sint” – „ca toți să fie una” (Evanghelia după Ioan, capitolul 17).

Potrivit Palatului Buckingham, vizita reprezintă „un moment semnificativ în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei, al cărei Guvernator Suprem este Majestatea Sa, reflectând eforturile comune pentru unitatea creștină și tema Jubileului – Pelerini ai Speranței.”

