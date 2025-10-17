Regele Charles va fi primul monarh britanic care se roagă în public alături de Papă în ultimele 500 de ani

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 17:50
226 citiri
Regele Charles va fi primul monarh britanic care se roagă în public alături de Papă în ultimele 500 de ani
Regele Charles va primi un nou titlu onorific - „Royal Confrater” FOTO:X/@GSGB01

Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh britanic din ultimii cel puțin 500 de ani care se roagă în public împreună cu un Papă.

Suveranul, care deține și titlul de Guvernator Suprem al Bisericii Angliei, va participa la o slujbă ecumenică alături de Papa Leon al XIV-lea, în timpul vizitei sale de stat la Vatican, programată pentru săptămâna viitoare.

Regele și Papa, care se vor întâlni pentru prima dată față în față, vor rosti o rugăciune comună în Capela Sixtină, într-un gest simbolic menit să exprime prietenia dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei.

Este pentru prima dată de la Reformă, când regele Henric al VIII-lea a rupt legăturile cu Roma, ca un monarh britanic să participe, în calitatea sa de conducător al Bisericii Angliei, la o rugăciune publică alături de un Papă.

Un titlu simbolic de fraternitate spirituală

În semn de recunoaștere, Regele Charles va primi un scaun dedicat într-o bazilică a Sfântului Scaun și un nou titlu onorific – „Royal Confrater” (frate regal), ca simbol al „fraternității spirituale”.

Potrivit Bisericii Angliei, titlul nu aduce „nicio modificare constituțională sau ecleziastică” statutului regelui ca Guvernator Suprem al Bisericii, fiind oferit exclusiv ca omagiu personal pentru contribuția sa la apropierea dintre confesiuni.

Vizita la Vatican fusese planificată inițial pentru primăvară, dar a fost amânată din cauza problemelor de sănătate ale Papei Francisc, predecesorul lui Leon al XIV-lea.

În aprilie, Papa Francisc i-a primit în audiență privată pe Rege și pe Regină, oferindu-le binecuvântarea sa cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a căsătoriei lor.

O vizită cu semnificație istorică

Singurul alt monarh britanic care a efectuat o vizită oficială la Sfântul Scaun după Reformă a fost Regina Elisabeta a II-a, în anul 1961.

Regele și Regina Camilla vor sosi la Vatican miercurea viitoare, urmând ca întâlnirea oficială cu Papa Leon al XIV-lea să aibă loc joi, în Palatul Apostolic.

În cadrul vizitei, Regele se va întâlni și cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, în timp ce Regina va vizita Capela Paulină, care găzduiește ultimele două fresce realizate de Michelangelo – reprezentându-i pe Sfinții Petru și Pavel.

Cei doi suverani și Papa vor participa la o slujbă ecumenică specială în Capela Sixtină, centrată pe tema „Grija pentru Creație”, reflectând interesul comun al Regelui și al Papei pentru protejarea mediului.

Corul Capelei Regale a Majestății Sale și Corul Capelei Sfântului Gheorghe de la Windsor vor interpreta piese liturgice, alături de Corul Capelei Sixtine. După ceremonie, Regele și Papa vor lua parte la o întâlnire dedicată sustenabilității, în Sala Regia.

Un gest de reconciliere istorică

Regele Charles, însoțit de Regină, va vizita apoi Bazilica Papală și Abația Sfântul Paul din Afara Zidurilor, unde va primi oficial titlul de Royal Confrater.

Ulterior, programul celor doi se va separa: Regele va participa la o recepție la Colegiul Pontifical Beda, un seminar care pregătește preoți din Commonwealth, iar Regina se va întâlni cu șase surori catolice din Uniunea Internațională a Superioarelor Generale.

Scaunul regal creat pentru Rege, decorat cu stema sa personală, va rămâne permanent în bazilică, ca semn al „respectului reciproc” dintre monarh și Papă, în calitate de șefi de stat. Pe spătarul său este înscris motto-ul „Ut unum sint” – „ca toți să fie una” (Evanghelia după Ioan, capitolul 17).

Potrivit Palatului Buckingham, vizita reprezintă „un moment semnificativ în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei, al cărei Guvernator Suprem este Majestatea Sa, reflectând eforturile comune pentru unitatea creștină și tema Jubileului – Pelerini ai Speranței.”

Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
Patriarhia Română anunță că preoții parohiilor din zona blocului care a explodat vineri dimineață în zona Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin...
Șeful spionajului rus iese la atac și acuză Londra că ar fi implicată total în războiul din Ucraina
Șeful spionajului rus iese la atac și acuză Londra că ar fi implicată total în războiul din Ucraina
Un nou val de acuzații lansat de la vârful aparatului de securitate rus scoate din nou la iveală modul în care Kremlinul interpretează pierderile suferite pe front și tulburările din propria...
#regele charles, #Marea Britanie, #vizita, #Vatican, #rugaciune, #papa leon , #Vatican
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Madalina Ghenea a decis sa spuna adevarul: "Am boala. Ma simt extrem de rau"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un soldat rus și-a împușcat mortal un camarad și a rănit alți trei, după care s-a sinucis. Unde a avut loc incidentul
  2. Descoperire arheologică excepțională în Vrancea. Urme ale unei civilizații vechi de 7.500 de ani, la Movilița
  3. Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”
  4. Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”
  5. Regele Charles va fi primul monarh britanic care se roagă în public alături de Papă în ultimele 500 de ani
  6. Sora fostului ministru Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu în dosarul fraudei de peste 1,3 milioane de euro
  7. Elicoptere americane ale forțelor speciale și bombardiere B-52, observate aproape de Venezuela, pe fondul extinderii misiunilor din Caraibe
  8. Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
  9. Ce a pățit un bărbat care a încercat să forțeze perimetrul de siguranță din zona blocului explodat din Rahova. "A fost extras din grup"
  10. Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO