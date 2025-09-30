Regele Charles arată că ține România în suflet. Omagiu personal pentru Regina Maria. „O regină și un rege care iubesc România, deși amândoi sunt englezi”

Regele Charles a vizitat luni, 29 septembrie, Garrison Chapel, spațiul de expoziții al fundației din Londra, pentru a vedea noua expoziție „Maria a României, Regina Artistă”. Este vorba de picturi cu peisaje din România, care a inclus și câteva opere realizate chiar de suveranul britanic.

Regele a fost „fascinat” de picturile Reginei Maria a României, multe dintre ele nemaifiind prezentate publicului până acum. Dar a fost „modest” în ceea ce privește propriile sale lucrări expuse, printre care un lanț muntos și un sat, a spus Aura Woodward, directoarea Institutului Cultural Român din Londra.

Expoziția este organizată de Institutul Cultural Român din Londra și găzduită de Garrison Chapel, un spațiu expozițional gestionat de „The King’s Foundation”, fondată de Regele Charles al III-lea.

„Este foarte modest. Nu a vrut să vorbească prea mult despre ele. Dar pentru noi au o mare însemnătate”, a adăugat Aura Woodward.

Woodward afirmă că „a fost o minunată aducere aminte a timpului petrecut de el în România, a numeroaselor vizite făcute de-a lungul anilor și a scurtelor momente pe care le-a avut la dispoziție pentru a picta atunci când se afla acolo”.

Regina Maria s-a născut în Marea Britanie (1875–1938). Ea a fost artistă, scriitoare și om de stat.

Picturile în acuarelă fac parte din două manuscrise păstrate de Academia Română, care înfățișează flori specifice României.

Litografii după acuarelele Mariei sunt expuse alături de colecția The Transylvania Florilegium, o colecție de artă botanică deosebită.

Florilegium a fost comandat de monarhul britanic pe vremea când era Prinț de Wales și realizat între 2012 și 2016 de o echipă internațională de artiști botanici.

„Iubește România”

Botanistul John Akeroyd, care l-a însoțit pe Charles în pajiștile cu flori sălbatice din România încă din anul 2000, a fost și el prezent la expoziție.

„Iubește România și este cu adevărat pasionat de ea. Este foarte frumoasă această legătură – o regină și un rege care iubesc România, deși amândoi sunt englezi”, a spus John Akeroyd.

Directoarea Institutului Cultural Român din Londra a mai spus: „Suntem foarte fericiți că am putut organiza această expoziție care o celebrează pe Regina Maria a României cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sa. Suntem încântați, pentru că această expoziție prezintă pentru prima dată unele dintre picturile ei, care au fost păstrate până acum în arhivele Academiei Române și care sunt prezentate aici pentru prima dată, la Londra”.

„Spațiul nostru expozițional de la Garrison Chapel găzduiește o gamă variată de expoziții și suntem încântați să aducem un omagiu afecțiunii Majestății Sale pentru România și pentru peisajele sale naturale prin această prezentare a picturilor Reginei Maria.

Ca fundație, lucrăm la nivel internațional – inclusiv în România – pentru a sprijini viziunea Majestății Sale asupra armoniei dintre oameni, locuri și natură. Este, așadar, potrivit ca această expoziție să fie găzduită în spațiul nostru din Londra, pentru ca publicul să se poată bucura de ea”, a transmis și directoarea executivă a The King’s Foundation, Kristina Murrin.

Regele Charles are mai multe proprietăți în Transilvania, inclusiv o casă de vacanță care contribuie la finanțarea fundației și o casă țărănească din secolul al XVII-lea, care servește drept sediu al fundației. Ambele se află la Viscri, sat înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO datorită bisericii și fortificației sale.

De asemenea, „The King’s Foundation” desfășoară numeroase proiecte în România. Unul dintre acestea este „Ambulanța pentru Monumente”, lansat în 2016 pentru a salva sute de clădiri de patrimoniu din România.

Aceste proiecte sunt realizate de experți, studenți și meșteșugari instruiți, pe bază de voluntariat, cu sprijinul comunităților și autorităților locale.

„The King’s Foundation” a organizat și o serie de școli de vară de arhitectură și meșteșuguri în toată țara, în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România, și a sprijinit dezvoltarea unei hărți interactive a meșteșugarilor, în asociere cu Asociația Monumentum.

Garrison Chapel găzduiește regulat expoziții ale lucrărilor realizate de studenți și absolvenți ai The King’s Foundation, precum și expoziții și evenimente de interes cultural mai larg.

„Expoziția Maria a României, Regina Artistă” a fost realizată sub îndrumarea istoricului de artă Shona Kallestrup de la Universitatea St. Andrews și a istoricului și colecționarului Sorin Mărgărit, potrivit stirlingnews.co.uk.

Expoziția este gratuită și poate fi vizitată până pe 12 octombrie, între orele 11:00–18:00 de luni până vineri și între 11:00–16:00 în weekend.

