Duminica, 17 Februarie 2013, ora 11:15
ICCJ: Printul Paul are dreptul sa revendice o parte din averea Casei Regale
Printul Paul de Romania ar putea primi o parte importanta din averea Casei Regale, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca acesta este nepotul legitim al Regelui Carol al II-lea, in februarie 2012, iar motivarea sentintei a durat aproape un an.

Printul Paul face parte din familia regala, in urma deciziei luate, pe 14 februarie 2012, de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia este definitiva si irevocabila si certifica faptul ca printul Paul va face parte din Casa Regala, drept nepot legitim al lui Carol al II-lea, lucru pe care il revendica de 21 de ani.

In urma acestei hotarari, printul Paul are dreptul de a revendica partea sa din mostenirea Casei Regale, adica 62,5%. Aceasta pentru ca fiecaruia dintre cei doi fii legitimi ai lui Carol al II-lea, Carol Mircea si Mihai, ii revenea 37,5% din avere, iar Elenei Lupescu 25%. Dupa moartea acesteia, printului Paul i-a revenit legal si partea mostenita de la aceasta.

Printul Paul cerea sa fie recunoscut in Romania ca nepot legitim al Regelui Carol al II-lea, ca urmare a hotararii instantei de la Lisabona, din 1955, si recunoscuta de instantele din Franta si Marea Britanie.

Judecatorii portughezi au stabilit ca printul Carol Mircea Grigore al Romaniei, tatal lui Paul, este primul fiu nascut al regelui Carol al II-lea, cu toate drepturile de succesiune si dreptul de a purta numele tatalui sau.

Casa Regala a Romaniei nu il recunoaste insa ca membru cu drepturi depline si mostenitor pe printul Paul, din cauza ca acesta ar proveni dintr-o casatorie nerecunoscuta de Casa Regala, si anume cea dintre Regele Carol al II lea si Zizi Lambrino.

