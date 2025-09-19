Principesa Marina Sturdza: E o rusine ca urmasii regelui Mihai, in afara de Margareta, nu vorbesc romaneste

Principesa Marina Sturdza a parasit Romania la doar trei ani, insa nu a uitat sa vorbeasca romaneste, ceea ce o face sa declare ca este o rusine faptul ca, in afara de principesa Margareta, niciun alt copil al regelui Mihai nu cunoaste limba romana.

In cadrul unui interviu acordat Ziare.com, principesa a vorbit despre ceea ce ar trebui sa se intample pentru ca imaginea Romaniei in strainatate sa fie imbunatatita.

Am mai vorbit cu Marina Sturdza despre anii petrecuti in exil si despre fuga sa din tara.

Ce va nemultumeste cel mai mult in ceea ce priveste imaginea tarii noastre in strainatate? Cum ati schimba aceste lucruri?

Din nefericire, fiecare este responsabil pentru imaginea sa. Nu putem sa ne asteptam ca englezii, francezii sau nemtii sa se ocupe de imaginea noastra. Noi trebuie sa o cream si sa o respectam. Am fost complet incoerenti in felul in care am promovat Romania incepand dupa anii comunisti si, din nefericire, avem o flora si o fauna externa care nu ne reprezinta foarte bine, carora nu ar fi trebuit sa i se permita sa plece in tarile alea si sa ne strice imaginea asa cum a facut-o.

Cei care cunosc cu adevarat oamenii si Romania au o parere extrem de buna. Eu locuiesc partial in Anglia. Orisicine care a lucrat cu romani tineri de la universitate are o perceptie pozitiva, vad romanii ca oameni educati, foarte vrednici, inteligenti. Din nefericire, avem unii care sunt foarte vizibili si care dauneaza imaginii.

Ar trebui sa avem o politica despre asta, o politica consecventa pe care sa nu o schimbam cu fiecare guvern. Sa instauram o imagine si sa ne tinem de ea. De exemplu, ICR-urile de la New York si Londra faceau o treaba minunata, punand in evidenta tot ce avem noi ca si culoare si talent artistic. Acum asta se cam sfarama.

Desi ati plecat din tara in copilarie, vorbiti limba romana si o faceti cu drag. Cum va explicati ca in afara de principesa Margareta, niciun alt copil al regelui Mihai nu vorbeste romaneste?

Drept sa va spun gasesc ca este o rusine. Asta va spun si le spun si lor. Din moment ce ai istoricul si antecedentele astea mi se pare o obligatie morala si de mandrie fata de tara ta ca trebuie sa vorbesti limba.

Cum a fost fuga dumneavoastra din tara? Stiu ca ati fost scoasa sedata din tara de catre un oficial elvetian, care a spus ca sunteti fiica sa. V-a sedat tocmai ca sa nu vorbiti si sa nu se afle ca sunteti romanca.

Cam asa a fost numai ca acest drum a fost facut de trei ori. El incerca sa ma duca sa ma intalnesc cu parintii mei, care nu au mers prima oara. M-a adus inapoi in tara, dupa care a trebuit sa plec iarasi.

De fiecare data ati fost sedata?

Da. Aveam trei ani si plecam ca si copilul sau. Nu trebuia sa se stie ca nu eram copilul lui. Dar sa stiti ca in perioada aia atat de agitata si de complicata au fost multe povesti. Multa lume are povesti extraordinare. Dar pana la urma am revenit. Nu mi-am inchipuit niciodata ca o sa pot sa revin in tara, dar uite ca viata se schimba.

De ce si cand a revenit in Romania

Cum v-ati decis sa reveniti in tara dupa atatia ani?

Se putea, din moment ce aveam pasaport canadian, dar nu eram incurajata. Aveam o rezistenta. Viata mea era destul de complicata deja cu tot istoricul asta care apasa greu. Imi era teama sa revin, pentru ca mi-am inchipuit ca o sa fie extrem de complicat. Ca o sa trebuiasca sa explic ca 40 de ani am stat departe. Stiam ca aveam o familie foarte mare aici pe care nu o cunosteam.

M-a convins o matusa, care traieste la New York si pe care o iubesc foarte mult. Ea voia sa fie prima care imi arata tara. Am venit in 1992 cateva zile si apoi oficial in 1997. Eram cu matusa in Turcia si a tinut sa cunosc tara si a organizat. In 1992 ne-am dus la Polovragi (Manastirea Polovragi - n.red.) la maicute si la Coloana lui Brancusi.

Dintre rude, pe cine ati vazut prima data?

Am cunoscut veri. Am foarte multi veri barbati. Am 17. Am cunoscut cativa dintre ei. A fost foarte simplu si natural. Si pe urma in 1997 am revenit cu International Herald Tribune ca sa lucrez cu Guvernul sa organizam primul summit economic foarte mare.

Marina Sturdza: Nu ne asteptam la Revolutie. Poate speram

Va asteptati la revolutia din Romania? Cum ati aflat?

Eram la New York. Erau doua revolutii in paralel, era si in Panama. Nu eram cu gandul la asta, dar deodata au inceput sa telefoneze prieteni din toata Europa spunand ca sunt pregatiti sa ajute cu pachete. Multa lume s-a implicat. Nu stiu daca se astepta. Eram foarte rupti de informatii.

Nu stiai mare lucru despre ce se intampla in Romania si nu incercai sa afli prea multe, pentru ca nu voiai sa iti pui in pericol familia. Dar am stiut imediat ca a inceput revolutia, dar nu stiu daca ne asteptam. Poate ca speram.

As dori sa revin putin la perioada in care ati fost plecata din tara. Am citit ca ati stat o perioada la o ferma de porci din Canada, ca au fost vremuri grele, saracie. Sunt evenimente foarte marcante pentru un copil. Care este cea mai puternica amintire de atunci?

Schimbarile perpetue si lipsa de stabilitate. Poate ca asta marcheaza un copil. Impresia mea ca si copil este ca eram vesnic parasita, nu era nimic stabil. Am plecat cu niste oameni straini, apoi am revenit si am fost data bunicii. Apoi am replecat iar cu oameni straini, am ajuns intr-o tara straina. Au venit sa ma culeaga parintii mei, dar ei erau plecati toata ziua.

Sase luni mai tarziu eram in Italia, sase luni mai tarziu in Canada, apoi intr-o ferma de porci, dupa sase luni iar pe drumuri. A fost un mare sentiment de nesiguranta si de instabilitate. Pana la un punct poate ca am invatat ceva util din asta. Poate ca am invatat sa am resursele mele si sa nu ma sperie schimbarile asa mult.

Principesa Marina Sturdza va lua parte la Gala Twin Art, Music for Hope cu Alexandru Tomescu si Andrei Licaret. Un eveniment caritabil organizat de fundatia HHC pe data de 20 martie la Ateneul Roman, incepand cu ora 19:00.

