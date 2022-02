Viitorul Romaniei - monarhie sau anarhie (Opinii)

Romania a ajuns astazi o tara care nu doar ca trece printr-o puternica criza economica, sociala si politica, dar si un stat aproape izolat complet pe scena internationala. In Uniunea Europeana suntem tinuti la margine, suntem refuzati in spatiul Schengen, suntem mereu aratati cu degetul si dati ca exemplu negativ la orice capitol. Suntem oaia neagra a Uniunii Europene - pana bulgarii ne-au depasit la atat de multe capitole, incat e de-a dreptul rusinos sa ne mai comparam cu ei.

Cu Republica Moldova relatiile sunt inca ciudat de reci, iar din partea Rusiei tocmai ce ne-am primit o palma pe care nu o vom uita curand. Declaratiile presedintelui din ultimul timp au aruncat populatia si mai adanc in haos si au impartit-o si mai categoric in doua tabere. Desi grupul celor care inca mai sustin echipa lui Traian Basescu a devenit evident tot mai subtire, noile sale afirmatii au scos la iveala cele mai periculoase sentimente, care in timp pot deveni adevarate focare de conflicte.

Presedintele si-a ridicat in cap propriul popor, pe maghiari inca ii joaca pe degete, dupa cum ii dicteaza interesele, s-a radicalizat fata de rusi, l-a jignit pe Regele Mihai, si-a arogat dreptul de a schimba istoria (din diverse motive), a trezit la viata cele mai sumbre, mai intunecate si mai nefericite resentimente fata de aproape toti vecinii nostri, iar de aici pana la ruperea totala de lume si auto-izolarea in propria ograda nu mai sunt decat cativa pasi.

Ads

Marea noastra sansa este aceea ca inca suntem membri ai UE, iar atat timp cat facem inca parte din aceasta familie, vom fi in semi-permanenta supravegheati, indrumati si ajutati. In ciuda acestui urias avantaj, degradarea vietii politice si publice din ultimii ani nu va conduce decat spre un singur punct - escaladarea violentei (de orice natura si calibru).

Cand oamenii vor constata ca pana si alegerile si campania electorala sunt doar niste jocuri cu miza nula, cand majoritatea va intelege ca intre actualii si fostii guvernanti nu exista nicio diferenta de esenta, ci doar una iluzorie, atunci distanta pana la prabusirea totala s-a scurtat in punctul ei maxim.

Cu o sustinere de sub 10 procente, presedintele impreuna cu Executivul nu incearca doar sa isi faca treaba cat se poate mai bine, fara sa faca si valuri inutile, ci ei parca inadins provoaca doar zgomot, fara sa lase impresia ca si construiesc ceva sau creeaza cadru legal pentru o iesire din criza sanatoasa si o dezvoltare durabila, pe termen mediu si lung.

Ads

Pe acest fond haotic, in lipsa autoritatii institutiilor, cand puterea statului incepe sa dispara, iar imaginea lui se prabuseste, singura salvare posibila pentru popor vine din partea "Unsului lui Dumnezeu".

Cand institutiile statului se spulbera, cand intreaga clasa politica este in plin proces de disolutie si evaporare, cand toata increderea si nadejdea poporului sta in destin, forte supranaturale si Dumnezeu, atunci singura solutie este ori disparitia statului asa cum il stim, ori inscaunarea unui cap luminat care sa stie sa adune toata increderea poporului si sa o intoarca sub forma de recunostinta si putere de munca si lupta. Jignirea Regelui Mihai de catre presedintele Traian Basescu aproape ca a declansat un val de simpatie si repunere in discutie a oportunitatii reinstaurarii Monarhiei.

In lupta dintre Rege si presedinte, pe fondul conflictelor permanente interne si internationale, viitorul romanilor suna mai prost decat prezentul. Democratia, atata cata am avut sau n-am stiut sa o pastram, este pe cale sa isi piarda din nou gustul si tot mai putina lume ii vede beneficiile.

Cand politicienii compromit pana si ideea de baza a democratiei, atunci perspectiva este sumbra. Romania este la doar un pas de momentul in care va trebui sa aleaga ce vrea, pentru a mai putea fi salvata.