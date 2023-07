Vanzarea de alcool va fi interzisa pe traseul cortegiului funerar al regelui Mihai

Primarul din Curtea de Arges, Constantin Panturescu, a semnat marti o dispozitie prin care interzice vanzarea bauturilor alcoolice, sambata, in barurile si restaurantele situate pe traseul cortegiului funerar al regelui Mihai.

Decizia a fost trimisa catre patronii si administratorii de baruri si restaurante din oras, potrivit Digi 24, care citeaza ziarul local Profit.

"In data de 16 decembrie 2017, pe traseul strada 1 Mai - strada Traian - Strada Negru Voda - Bulevardul Basarabilor, in intervalul orar 16:00-21:00, se interzice comercializarea si consumul bauturilor alcoolice in localurile publice (...) precum si in afara acestora", se arata dispozitie.

Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai ar urma sa fie transportat cu trenul regal la Curtea de Arges sambata. La ora 17:30 este programata sosirea in gara regala. Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa de la gara la Catedrala din Curtea de Arges. Inmormantarea ar urma sa inceapa in jurul orei 18:45.

Vezi care este programul complet al funeraliilor regelui Mihai.

