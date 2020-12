FOTO/VIDEO Trei ani de la moartea Regelui Mihai, slujba de pomenire la Savarsin. Parastasul nu s-a mai tinut din cauza pandemiei

Au participat Custodele Coroanei Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Principele Radu, relateaza Stirile TVR. Slujba de pomenire a fost oficiata, in aer liber, de parohul bisericii ortodoxe din localitate, parintele Calin Madaluta, fara prezenta publicului."Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu au participat, in Satul Regal de pe Domeniul Savarsin, la un parastas inchinat Regelui Mihai. Slujba de pomenire a fost oficiata, in aer liber, de parohul bisericii ortodoxe din localitate, parintele Calin Madaluta, fara prezenta publicului.Altetele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Irina, Principesa Sofia si Principesa Maria au facut pomenirea tatalui lor in cadru privat, alaturi de familiile lor," anunta Familia Regala a Romaniei.