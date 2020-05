Maiestatea voastra, ce faceti cu Catarama?

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Nu stiu ce ar fi zis Regele Mihai despre folosirea termenului de reverenta care se cuvine unui rege, nu unui "custode al coroanei", dar sunt convins ca n-ar fi acceptat ca numele vicepresedintilor Crucii Rosii mentionate sub cel al iubitei sale fiice sa fie unele care sa pateze, in vreun fel sau altul, onoarea casei.Iata numele cu pricina: Raed Arafat, Aurel Danut Axinte, Gheorghe Stef, Viorel Catarama, Dorin Ionescu, Mitru Crisan.Doua dintre ele - primul si al patrulea - sunt foarte cunoscute, celelalte nu spun mare lucru publicului larg. Daca incerci sa afli informatii despre vicepresedintii fara notorietate, gasesti urmatoarele: unul e un fost militar, specializat in explozibili, care acum vinde manusi si salopete de protectie, iar anul trecut si-a dat un doctorat la ASE despre combaterea grindinei; altul apare ca expert contabil; un al treilea e, pare-se, directorul de la Spitalul Universitar, demis de curand fiindca refuza sa le distribuie medicilor si asistentelor echipamente de protectie cand a inceput pandemia, iar ultimul pe lista e probabil patronul unui complex de porci din Slobozia sau administratorul unei ferme de vaci.Cum pe site-ul CRR nu exista CV-uri ale acestor persoane, imi cer scuze anticipat pentru eventuale confuzii ori involuntare defaimari.In schimb, in cazul lui Viorel Catarama, nu e nicio indoiala: vicepresedintele Crucii Rosii cu acest nume este patronul unei firme de mobila create in '90, care s-a dus deunazi intr-o comunitate rurala, la Barbulesti, unde rata imbolnavirii cu COVID-19 e foarte mare.Iata ce spunea vicepresedintele CRR despre cauza pe care o apara in acest fel: "".Gestul contrazice in mod flagrant statutul Crucii Rosii, care stipuleaza ca organizatia "protejeaza sanatatea si viata".Au trecut zece zile de la incursiunea lui V. Catarama in satul ialomitean. Raed Arafat, care ii e coleg de vicepresedintie, dar e si membru in comitetul pentru situatii de urgenta, n-a gasit cu cale sa spuna ceva despre acest caz.A tacut malc si Margareta, presedinta CCR. Nu cred ca i-a scapat gestul adjunctului sau. Poate ca a fost, totusi, prea ocupata zilele astea, cu cazuri grele si mult solicitante. Ne ingaduim, de aceea, sa-i reamintim ca exista un statut al Crucii Rosii, care ii ingaduie sa actioneze impotriva unui vicepresedinte.Instrumentul cu pricina se cheama "dispozitie". Mai precis, Margareta poate dispune sa retraga orice atributie "barbatului puternic". Macar pana aflam ce se va alege de dosarul penal deschis pe numele ipochimenului pentru "zadarnicirea combaterii bolilor".E in joc prestigiul unei institutii.