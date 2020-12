Familia Regala va participa sambata la un parastas inchinat regelui Mihai

Pe 5 decembrie 2020 se implinesc trei ani de la moartea regelui Mihai I.Familia Regala si-ar fi dorit sa-l pomeneasca la mormantul din Necropola Regala de la Curtea de Arges. Din pacate, in imprejurarile actuale, parastasul la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala, in prezenta Familiei Regale, nu va avea loc."In aceste momente ingrijoratoare pentru noi toti, avem nevoie sa dam dovada de grija fata de semenii nostri. Desi suntem tulburati dupa aproape un an de la declansarea pandemiei, trebuie sa fim responsabili si sa continuam sa respectam regulile autoritatilor pentru a avea sarbatori de Craciun mai sigure si linistite. Cu calm si ratiune, putem dovedi ca suntem o forta capabila sa invinga!", a fost transmis intr-un comunicat.Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu se afla la Savarsin in aceasta perioada si vor participa, in Satul Regal, la un parastas inchinat Regelui Mihai, sambata, la ora 12:00.Slujba de pomenire va fi oficiata in aer liber, la Castelul de la Savarsin, de parohul bisericii ortodoxe din localitate, parintele Calin Madaluta, fara prezenta publicului.CITESTE SI: O loja masonica controleaza de 15 ani sectorul 6 din Bucuresti. Fostii primari Gabriel Mutu, Cristian Poteras si Rares Manescu, parte din organizatie