Imagini inedite de la botezul fetitei Printului Nicolae, nepotul Regelui Mihai VIDEO

Atat Nicolae al Romaniei si sotia sa, cat si nasii micutei Maria-Alexandra au venit imbracati in costume populare. Slujba de crestinare a fost condusa de catre IPS Calinic, arhiepiscopul Argesului si Muscelului, cu care Nicolae al Romaniei are o relatie speciala de prietenie.Slujba a inceput dupa pranz si a tinut aproape o ora, iar la fericitul eveniment au fost prezente doar cateva persoane apropiate familiei.Alina-Maria, sotia lui Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai I, a nascut-o pe Maria-Alexandra pe 7 noiembrie 2020, la ora 20.05, la Spitalul Polizu din Capitala. Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai , anuntase inca din 1 iunie 2020 ca va deveni tata, spunand atunci ca sotia sa, Alina-Maria, este insarcinata si va naste in luna noiembrie. Nepotul Regelui Mihai s-a casatorit cu Alina Binder acum mai bine de doi ani, pe 30 septembrie 2018, la Biserica Sfantul Ilie, din Sinaia, judetul Prahova, iar la nunta au participat 200 de invitati.