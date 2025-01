Regele Mihai, grav bolnav: Retragerea monarhului din viata publica, in presa internationala

Decizia retragerii regelui Mihai din viata publica a facut inconjurul presei internationale, din Asia pana in Statele Unite, fiind anuntata de principalele publicatii si agentii de presa din lume.

Reuters anunta ca regele Mihai a luat aceasta decizie din cauza unei boli grave si ca va fi reprezentat in continuare de fiica sa cea mare, principesa Margareta, scrie News.ro.

Agentia internationala aminteste ca regele Mihai, varul reginei Elisabeta a II-a, a fost obligat sa abdice in 1947, dupa ce regimul comunist a ajuns la putere in Romania si ca a fost nevoit sa traiasca decenii la rand in Occident, in exil.

Reuters, a carui stire este preluata si de cotidianul britanic Daily Mail, il citeaza pe Andrew Popper, membru al Consiliului Regal, potrivit caruia, Mihai I a fost operat de leucemie si urmeaza un tratament care nu ii permite sa mai ia parte la viata publica.

Jurnalistii agentiei precizeaza ca politicieni romani, in frunte cu presedintele Klaus Iohannis, si-au exprimat ingrijorarea fata de starea de sanatate a regelui si speranta ca familia acestuia va continua sa reprezinte o speranta pentru romani.

"Nu exista o dorinta populara pentru reinstaurarea monarhiei in tara, dar romanii il respecta pe Mihai ca personalitate istorica, in conditiile in care sunt din ce in ce mai dezamagiti de o clasa politica perceputa drept corupta", comenteaza Reuters, care prezinta si o scurta biografie a fostului suveran.

La randul sau, Bloomberg anunta ca responsabilitatile regelui vor trece la fiica sa, Principesa Margareta.

"Regele Mihai este ultimul rege al tarii est-europene, unde familia regala are un rol ceremonial", noteaza Bloomberg.

Si Associated Press anunta retragerea monarhului, care sufera de leucemie cronica si de o forma de cancer de piele. Agentia americana si aminteste ca acesta este descendent al dinastiei germane Hohenzollern.

AP, a carei stire este preluata de New York Times, relateaza ca regele s-a putut intoarce in tara abia in 1992, dar ca el si sotia sa, regina Ana, traiesc din 2004 la Aubonne, in Elvetia.

Agentia belgiana Belga precizeaza ca la sfarsitul anului 2007, la 60 de ani de la abdicare, fostul rege Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta ca succesor, in cazul reinstaurarii monarhiei in tara.

Portalul Royal Central, care urmareste viata tuturor membrilor familiilor regale din lume, reda integral comunicatul Casei Regale a Romaniei. Royal Central aminteste si scandalurile prin care a trecut recent familia regala a tarii noastre. Este vorba de excluderea printului Nicolae din linia de succesiune, "probabil pentru ca a avut un copil ilegitim", dar si faptul ca printesa Irina, una dintre cele cinci fiice ale regelui, a fost arestata pentru organizarea de lupte ilegale de cocosi in Statele Unite.

La randul sau, site-ul francez Noblesse et Royaute, anunta retragerea lui Mihai I sub o fotografie cu fostuul suveran.

In Asia, informatia este relatata de portalul Channel News Asia, dar si de presa indiana, precum India.com.

