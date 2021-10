Regele Mihai, omagiat printr-un vernisaj de excepție: 25 de portrete ale suveranului realizate de-a lungul vieții VIDEO

Expoziţia omagială „100 de ani de la naşterea Majestăţii Sale Regele Mihai I al României”, formată din 25 de fotografii ale Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, realizate de Daniel Angelescu, fotograf oficial al Familiei Regale a României, cărora li se adaugă şi cinci imagini din arhiva Bibliotecii Academiei Române, poate fi văzută la sediul Institutului Cultural Român.

La versnisajul, care a avut loc sâmbătă, Dumitru Preda, istoric şi diplomat, a vorbit despre însemnătatea ultimului suveran al Europei de Est în istoria recentă a României, urmat de un moment muzical susţinut de Corul Regal, aflat sub Înaltul Patronaj al Principelui Radu.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Asociaţiei Casei Majestăţii Sale şi al Bibliotecii Academiei Române, în prezenţa artistului Daniel Angelescu.

Anul 2021 marchează Centenarul Regelui Mihai I al României, moment important în istoria recentă a României, iar expoziţia onorează atât personalitatea ultimului Rege al României, cât şi Casa Regală a României ca promotoare a culturii româneşti.

„Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenţei, suveranităţii şi unităţii noastre. Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, şi a Naţiunii, în devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate şi modestie.ˮ(Majestatea Sa Regele Mihai I al României, în cadrul şedinţei solemne comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, din data de 25 octombrie 2011).

Regele Mihai I al României, născut la 25 octombrie 1921, a fost membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 2007) şi i-au fost acordate, de-a lungul timpului, titlurile de Profesor Honoris Causa Extraordinar şi Senator ad Honorem ale Universităţii ‘Babeş-Bolyai’ (UBB) din Cluj-Napoca (12 aprilie 2003), Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara şi Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara (21 mai 2009), Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca (7 octombrie 2009), medalia „Dr. Alexandru Şafran”, din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (13 octombrie 2010), distincţia “The Freedom of the City of London” din partea Guild of Freemen of the City of London, pentru că a scurtat “cu cel puţin şase luni” cel de-Al Doilea Război Mondial, salvând mii de vieţi (10 mai 2011), titlul de cetăţean de onoare al oraşului ceh Kromeriz, acordat în semn de recunoştinţă pentru rolul pe care l-a jucat în cel de-Al Doilea Război Mondial, în eliberarea de sub ocupaţia nazistă a mai multor oraşe (23 octombrie 2011).

Fotograf profesionist, colaborator permanent al Casei Regale a României, Daniel Angelescu este fondatorul companiei Angels Photography şi fotograf al Casei Regale a României, cu care colaborează din anul 2007, când s-a alăturat prietenului său, reputatul fotograf Marius Bărăgan, pentru a imortaliza vizita în România a ASR Principelui Moştenitor Alexandru al II-lea şi a Principesei Ecaterina ai Serbiei. De atunci, Daniel Angelescu a păstrat în fotografiile sale cele mai importante evenimente ale Familiei Regale a României: Jubileul Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României (2009), Jubileul ASR Principelui Radu al României (2010), Jubileul Majestăţii Sale Regelui Mihai al României (2011).

Fotografiile realizate pentru Familia Regală surprind spiritul unic al acestor evenimente de mare anvergură şi impact, ce reunesc familii regale din toată Europa şi personalităţi marcante ale vieţii publice româneşti şi sunt caracterizate de rigorile şi demnitatea unui protocol de cel mai înalt nivel. În calitate de co-autor (prin fotografiile oferite) al albumului „Jubileul Regelui”, publicat de Editura Curtea Veche în anul 2011, Daniel Angelescu doreşte să aducă un omagiu, în imagini-document, destinului extraordinar al MS Regelui Mihai, un exemplu de integritate, generozitate şi tenacitate care îi inspiră pe românii de pretutindeni.