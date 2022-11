Nebunie în Arabia Saudită după victoria cu Argentina. Regele a decretat zi de sărbătoare în țară

E sărbătoare în Arabia Saudită după victoria uriașă obținută de națională la Campionatul Mondial de fotbal, 2-1 cu Argentina.

Presa din Arabia Saudită anunță că regele Salman a decretat zi liberă pe 23 noiembrie pentru angajați și elevi.

Sudiții vor putea sărbători succesul contra Argentinei lui Messi.

Saleh Al Shehri și Al Dawsari au marcat golurile Arabiei Saudite în primul meci de la Campionatul Mondial de fotbal.

Pentru saudiți urmează meciul cu Polonia. Dacă înving, vor fi în optimile de finală.

