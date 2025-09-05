De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Avertismentul ministrului Muncii. "Evitați amenzile"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că de la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE, un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă.

”De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu”, anunță ministrul Muncii.

”Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, precizează Florin Manole.

Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii martie proiectul de hotărâre privind Registrul general de evidență a salariaților - REGES-ONLINE.

"Scopul acestui proiect de hotărâre a Guvernului este de a reglementa sistemul de evidență a salariaților prin implementarea REGES-ONLINE, care va înlocui complet actualul sistem informatic, astfel cum este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal)", se arăta atunci în nota de fundamentare.

Ads

REGES-ONLINE înseamnă digitalizarea completă a procesului de gestionare a datelor privind raporturile de muncă prin eliminarea Revisal și înlocuirea cu REGES-ONLINE, un sistem informatic centralizat și accesibil online, astfel încât angajatorii să nu mai instaleze aplicații locale.

Toate operațiunile sunt realizate printr-un portal web securizat, oferind acces extins pentru Inspecția Muncii, angajatori, salariați și autoritățile competente, asigurându-se realizarea interoperabilității sistemului cu alte baze de date naționale; sporirea securității datelor gestionate în registru prin infrastructură modernă și tehnologii de protecție cibernetică.

Ads