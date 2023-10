Dezastru pentru Reghecampf la arabi. O nouă umiliță pentru antrenorul român

Al-Tai, echipa lui Reghecampf, a pierdut la scor de neprezentare în fața celor de la Al-Taawon, scor 0-3, într-un meci din etapa cu numărul 9 din Arabia Saudită.

A fost al treilea eșec, din tot atâtea meciuri, pe banca lui Al-Tai pentru Laurențiu Reghecampf, care la finalul meciului a promis că va încerca să regleze problemele actuale și să stabilizeze echipa, care se află la un singur punct de zona retrogradării.

"Este adevărat că a primi un număr mare de goluri nu este un lucru bun, dar noi vom munci la îmbunătățirea sistemului defensiv, care este responsabilitatea tuturor.

Oricine are dreptul să spună ce vrea, dar nu voi vorbi despre jucătorii mei în fața presei. Am jucători buni sub comanda mea și am încredere în ei. Venim după zece zile de muncă și pregătire, am avut trei accidentați, dar vreau să muncim în continuare.

Nu am avut multe opțiuni și nu vreau să schimb pozițiile jucătorilor. Îmi place să le dau tuturor jucătorilor posibilitatea să evolueze, dar vreau ca fiecare jucător să fie în poziția lui", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă, conform digisport.ro.

