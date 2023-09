Cum justifică Reghecampf umilința trăită de Universitatea Craiova în fața FCSB

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a fost nemulţumit de atitudinea jucătorilor săi la meciul pierdut în Ghencea, sâmbătă seară, scor 0-3 cu FCSB.

„Prima repriză a fost foarte slabă, din multe puncte de vedere. Nu am fost agresivi, am primit goluri din posesia noastră. Sunt multe momente când arătăm ca o echipă normală, nu arătăm ca o echipă care îşi doreşte să câştige. Poate nu am ales cei mai buni jucători pentru primul unsprezece. Poate unii trebuie să pună mai mult suflet în ceea ce fac. Cel mai tare mă deranjează atitudinea. Că primim goluri foarte uşor, că nu intrăm în contacte cu adversarii. Bineînţeles că îmi reproşez multe şi mine. Faptul că am pierdut azi este şi vina mea. Vor fi luate decizii privind randamentul jucătorilor la antrenament, la meciuri. Markovic şi Câmpanu nu mi-au lipsit azi. Ei nu au făcut parte din lot. Au rămas acasă din cauza modului în cre au jucat, cum s-au antrenat”, a declarat Laurenţiu Reghecampf.

Andrei Ivan, atacantul echipei Universitatea Craiova, nu înţelege cum au putut oltenii să evolueze atât de slab în prima parte a meciului: „Chiar nu-mi găsesc cuvintele. Am făcut o primă repriză foarte slabă, am primit trei goluri, ca niciodată. În repriza a doua ne-am creat câteva ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. În prima repriză am pierdut foarte repede mingea. Când am intrat la pauză nu-mi venea să cred. Chiar nu înţelegeam ce s-a întâmplat. A vorbit Mister cu noi şi am avut altă faţă în repriza a doua. Despre goluri la naţională, mai întâi să marchez pentru echipa de club, apoi pentru naţională”, a declarat Andrei Ivan.

