Măgăruşul Alfie și poneiul LaLa, preferații Reginei Marii Britanii. Camilla i-a hrănit cu morcovi la un eveniment caritabil VIDEO

Câțiva cai şi măgari au avut norocul s-o întâlnească joi, 9 mai, pe Regia Camilla în cadrul unei recepţii cu specific ecvestru pe care soţia suveranului britanic a găzduit-o la Palatul Buckingham în beneficiul unei organizaţii de caritate, informează DPA. Mai mult, două dintre animale au fost hănite de Regină cu morcovi.

Regina Camilla s-a întâlnit cu măgăruşul Alfie şi cu LaLa, un ponei Shetland, alături de susţinători faimoşi ai organizaţiei de caritate Brooke, care şi-a celebrat joi, 9 mai, cea de-a 90-a aniversare.

Queen Camilla makes Alfie the donkey go camera-shy during a reception she hosted at Buckingham Palace 😊 pic.twitter.com/frQaS8wftS