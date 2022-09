Povestea vizitei lui Ceaușescu în Anglia. Cum a ajuns Regina Elisabeta să se ascundă într-un tufiș de dictatorul român

În 1978, Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena, au călătorit în Marea Britanie într-o vizită oficială unde s-au întâlnit cu Regina Elisabeta, marcând mai multe premiere.

În primul rând, era prima vizită a unui președinte român în Marea Britanie la Palatul Buckingham și primul președinte comunist primit într-o vizită de stat în Marea Britanie. Vizita liderilor de la București n-a fost însă și pe placul reginei.

Contrar protocolului regal, statul român a insistat atunci ca soții Ceaușescu să fie primiți de către membrii familiei regale în caleașca oficială, alături de Regina Elisabeta a II-a și Prințul Filip. Ulterior, șefii de la București au fost cazați la Palatul Buckingham, unde a fost organizat un banchet în cinstea lor.

Conform documentarului „Inside the Crown: Secrets of the Royals”, jurnalistul Robert Hardman și fostul ministru de externe Lord David Owen au făcut mai multe dezvăluiri de la vizita dictatorului român.

„Regina i-a povestit mai demult unui oaspete, iar acesta mi-a povestit mie, despre vizita soților Ceaușescu. Ieșise să-și plimbe câinii în grădină, iar când i-a văzut venind din sensul opus, o idee i-a încolțit în minte: "Nu, nu pot să dau ochii cu ei!". Așa că, pentru prima și singura dată în viața ei, s-a ascuns într-un tufiș din grădina Palatului, pentru a-și evita propriii oaspeți“, a spus Robert Hardman în documentar, potrivit The Independent.

De cealaltă parte, Lordul Owen povestește despre cum Regina nu putea suporta cuplul Ceaușescu. „Regina poate interacționa cu tot felul de persoane foarte diferite, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea. A fost clară în privința faptului că nu i-a plăcut deloc acea vizită“, a adăugat fostul ministru de externe.

În dorința de a-și extinde piața de desfacere în România, britanicii au făcut în timpul vizitei dictatorului român mai multe compromisuri, precum acordarea de către Institutul Regal de Chimie din Londra a unui titlu onorific pentru Elena Ceaușescu. La finalul vizitei, au fost semnate mai multe contracte de cooperare, inclusiv în industria aeronautică, a petrolului, dar și auto.

Regina Elisabeta a II-a a murit joi la vârsta de 96 de ani, în Castelul Balmoral din Scoţia. Charles Philip Arthur George, născut la 14 noiembrie 1948, a devenit oficial în după-amiaza zilei de joi, 8 septembrie, noul rege al Marii Britanii și a altor 14 ținuturi din Commonwealth, după moartea mamei sale.

