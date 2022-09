Incidente la funeraliile Reginei Elisabeta. Un bărbat a vrut să fure stindardul regal de la catafalc VIDEO

Un nou incident de securitate a avut loc la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, sâmbătă, 17 septembrie, de această dată în Westminster Hall.

Un bărbat îmbrăcat în negru i-a împins pe ceilalți oameni aflați la coadă și a încercat să ajungă la sicriu și să ia stindardul regal aflat la baza catafalcului. Agenții de securitate l-au imobilizat imediat și l-au evacuat din sală.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22.00, moment în care transmisiunea live de la Westminster Hall a fost întreruptă, potrivit BBC.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani, identificat ca fiind Muhammad Khan, a fost acuzat de infracțiuni privind ordinea publică și de faptul că a provocat panică și suferință. El va fi prezentat luni, pentru mandat, la Tribunalul din Westminster.

