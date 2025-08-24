Ce a gândit cu adevărat Regina Elisabeta a II-a despre Trump: Criticii spuneau că a fost nepoliticos cu ea, dar realitatea este mult mai neașteptată

Într-o nouă ediție a biografiei sale remarcabile despre Rege, Robert Hardman dezvăluie detalii uimitoare despre familia regală.

Dacă 2024 fusese anul problemelor de sănătate, atunci 2025 a fost anul în care monarhia a devenit, brusc, un instrument valoros de influență subtilă, prinsă într-o luptă pentru putere Pe scurt, 2025 a fost despre Donald Trump.

Afectiunea lui Trump pentru Familia Regală era sinceră și profundă. Prima sa vizită prezidențială în Marea Britanie a avut loc în 2018 (înainte de vizita de stat din 2019) și acel eveniment a venit cu o condiție foarte clară.

„Ni s-a spus foarte clar că motivul pentru care Donald Trump dorea să vină era să o întâlnească pe Regină,” a recunoscut secretarul britanic de externe de atunci, Jeremy Hunt. „Ea era cel mai mare atu al nostru, și ni s-a spus: ‘Dacă doriți să vină și implică ceai cu Regină, atunci va veni.’”

Regina a fost foarte bucuroasă să-l primească la Windsor pentru ceai, la finalul scurtei sale vizite.

O narațiune populară, des invocată de criticii lui Trump de pe ambele maluri ale Atlanticului, susține că Trump ar fi fost „nepoliticos” cu Regina. Acuzațiile erau că ar fi întârziat la întâmpinare și că ar fi trecut în fața ei în timpul inspecției Gărzii de Onoare în Curtea Castelului Windsor.

Membrii Casei Regale care au fost de față neagă acest lucru, spunând că Regina nu a fost deranjată deloc.

„Trump nu a greșit cu nimic. A sosit exact la timp. Regina a ieșit mai devreme pentru că voia să verifice scena și treptele, care erau mereu o preocupare la acea etapă a vieții ei,” spune un membru senior al personalului regal.

„Trebuie să țineți cont că acesta era primul ei mare eveniment de la retragerea Ducelui de Edinburgh din funcțiile publice, anul precedent.

Voia să iasă totul perfect. La fel s-a întâmplat și cu inspecția trupelor. Pe parcursul domniei sale, ducele era cel care conducea vizitatorul în timpul inspecției și ea nu mai făcuse asta înainte. Iar Trump a procedat corect. Vizitatorul este întotdeauna invitat să meargă primul și ea a trebuit să facă semn să meargă înainte. Criticii anti-Trump erau hotărâți să găsească un faux pas. Nu a existat niciunul.”

Unul dintre membrii personalului Reginei își amintește că discuția a decurs natural în timp ce suverana servea ceaiul lui Trump și soției sale, Melania, în Camera de Stejar. Cei doi lideri aveau o „relație sinceră”, mai ales pentru că aveau câteva lucruri în comun: amândoi aveau mame scoțiene și dețineau terenuri semnificative în Scoția.

„Nu era doar conversație de complezență. Au discutat și despre politici. Era extrem de fermecător, pe cea mai bună conduită pe tot parcursul întâlnirii,” spune angajatul regal.

Un lucru care a impresionat pe toată lumea, inclusiv pe Regină, a fost energia președintelui: „Urca și cobora scările în grabă. Când a venit Joe Biden trei ani mai târziu, a trebuit să-l punem în liftul vechi edwardian care scârțâia.”

Vizita fusese programată pentru 20 de minute, dar a durat 40. Aceasta a însemnat că, atunci când Trump s-a întors pentru vizita de stat propriu-zisă anul următor, exista deja o legătură.

„Este întotdeauna mai ușor când poți începe prin a spune ‘Bună din nou, domnule președinte’. A existat o conexiune,” spune o sursă de la Palat.

Ani mai târziu, momentul nu și-a pierdut magia pentru Trump, fiind filmat răsfoind un nou album de fotografii din prima sa președinție, multe dintre ele cu Regina și Familia Regală.

„Este o bucată de istorie la cel mai înalt nivel,” murmură el, răsfoind paginile. „A fost incredibilă. Am avut o relație foarte bună. Iată-l pe Charles. Este o persoană extraordinară. Camilla este fantastică.”

În 2025, un nou guvern britanic dorea un nou monarh care să reconstruiască această legătură cu o nouă administrație americană. Nimeni nu putea nega, de exemplu, că declarațiile anterioare ale lui Trump privind schimbările climatice erau în contradicție cu cele ale regelui din vremea când era prinț. Totuși, așa cum s-a observat mai devreme, suveranul domnește cu responsabilități diferite, la fel cum judecătorul de azi nu este avocatul de ieri.

Primele semne erau mai mult decât încurajatoare într-o sâmbătă vântoasă din decembrie 2024, la Paris. Trump se afla încă în modul pre-învestire de președinte ales și s-a alăturat altor lideri mondiali care zburau la Paris pentru redeschiderea Notre-Dame de Paris, la cinci ani de la incendiul care a distrus mare parte din catedrală.

În aceeași zi, s-a anunțat că Prințul de Wales, care participa în numele tatălui său, ar urma să aibă o întâlnire cu Trump înainte de începerea slujbei. Totuși, din cauza furtunii Darragh care afecta nordul Europei, avionul lui William a întârziat și echipa Trump a fost anunțată că nu va exista timp pentru întâlnire înainte de slujbă.

Pentru alți lideri, răspunsul lui Trump ar fi fost probabil un „îmi pare rău, ne vedem curând”. Totuși, echipa președintelui ales a reprogramat întâlnirea după slujbă. Mai mult, prințul nu a trebuit să călătorească pentru a-l întâlni pe Trump. În schimb, președintele ales a mers la ambasadă.

Și, astfel, o întâlnire de 15 minute a continuat… și continuat. Diplomații britanici au fost oarecum amuzați când, după 45 de minute, ambasada a primit un apel de la Palatul Élysée. Personalul președintelui Macron dorea să știe unde se află Trump, deoarece banchetul prezidențial începea.

„Domnul Trump s-a bucurat foarte mult de conversație,” spune un membru al echipei britanice, „iar discuția a fost incredibil de caldă, amintindu-și de întâlnirea cu bunica prințului. S-a vorbit mult despre regretata Regină și cât de important a fost acest lucru pentru Președinte.”

A doua zi, Trump a declarat pentru New York Post că Prințul „arăta foarte bine aseară” în timpul unei „discuții minunate, minunate”.

„Este – wow! Este chiar frumos"

La câteva săptămâni după învestirea lui Trump, pe 20 ianuarie, Sir Keir se afla în Biroul Oval pentru unul dintre noile tipuri de întâlniri televizate ale președintelui, alături de o canapea plină cu adepți ai lui Trump.

Sir Keir nu a pierdut timpul și a jucat ceea ce unii comentatori ar numi „cartea Trump”: Familia Regală. Guvernele britanice succesive au procedat astfel. Analizând fișierele declasificate despre faimoasa vizită a lui Ronald Reagan din 1982 – în plin război din Falkland – traficul diplomatic arată că prioritatea principală a președintelui în primul său tur european a fost clar călăria la Windsor cu Regina.

Sir Keir a fost hotărât să creeze o atmosferă similară.

„Este o plăcere să aduc din partea Majestății Sale Regele o scrisoare,” a început el, nervos. „El vă transmite cele mai bune urări – dar mă roagă să aduc această scrisoare personal.”

Este foarte semnificativ, deși puțin remarcat la momentul respectiv, că prima reacție a lui Trump nu a fost să o rupă imediat sau să o bage în buzunar pentru mai târziu. În schimb, a dorit să procedeze corect în fața regalității.

„Trebuie să o citesc chiar acum?” a întrebat el, căutând îndrumare.

„Da, vă rog,” a spus Sir Keir. „Trebuie să-i spun care este reacția dumneavoastră.”

„Este un domn extraordinar,” a murmurat președintele, scotocind scrisoarea 17 secunde, înainte de a concluziona: „Este – wow! Este chiar frumos. Trebuie să mă asigur că are semnătura lui, altfel nu e la fel de semnificativ. Și este!”

O semnătură elegantă, cu stilou gros „Charles R” a fost arătată camerelor.

„Și ce semnătură frumoasă, nu-i așa? Este un om minunat și extraordinar. Și l-am cunoscut – chiar îl cunosc bine.”

În loc să anunțe imediat „marea dezvăluire”, Trump a preferat să lase loc.

„Poate doriți să spuneți ce spune acel paragraf foarte important?” a întrebat Sir Keir, care a făcut-o, adresându-se camerei.

„Da, aceasta este o scrisoare de la Majestatea Sa Regele. Este o invitație pentru a doua vizită de stat. Este cu adevărat special. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată! Este fără precedent și cred că simbolizează puterea relației dintre noi. Cred că ultima vizită de stat a fost un succes uriaș.”

„A fost,” a asigurat Trump. „Majestatea Sa Regele dorește să facă asta și mai bine decât ultima dată,” a continuat Prim-ministrul, repetând caracterul „fără precedent” al unei a doua vizite.

Avocat fiind, Sir Keir trebuia acum să încheie afacerea:

„Ceea ce nu am obținut încă este răspunsul dumneavoastră. Trebuie să…”

La care Trump a zâmbit și a răspuns imediat:

„Răspunsul este da. În numele Primei Doamne Melania și al meu, așteptăm cu nerăbdare să fim acolo și să onorăm Regele și țara dumneavoastră. Țara dumneavoastră este fantastică.”

„Voi transmite cu plăcere asta Majestății Sale,” a încheiat Sir Keir.

„Este minunat,” a murmurat președintele, înainte de a-și aminti să recupereze scrisoarea: „O voi păstra pe aceasta!”

Diplomații britanici nu ar fi putut dori o întâlnire inițială mai promițătoare cu noua administrație. Totuși, unii veterani din cercurile regale erau incomodați de lipsa de protocol legată de o invitație din partea suveranului.

„A fost ca și cum ai vedea pe cineva cu pantalonii jos,” a descris unul. „Aceste lucruri ar trebui făcute cu demnitate.”

Criticii spun că vina nu a fost a lui Trump, ci a lui Sir Keir.

La prima sa vizită la administrația Trump din 2017, atunci prim-ministrul britanic Theresa May oferise de asemenea o invitație regală pentru o vizită de stat în Marea Britanie. Acea scrisoare nu fusese deschisă în fața camerelor, ci comunicată privat, iar conținutul anunțat ulterior.

Sir Keir putea proceda la fel. În schimb, în timpul unei întâlniri private la Casa Albă, înainte de spectacolul din Biroul Oval, a spus lui Trump că aduce o scrisoare personală de la Rege și a propus să o înmâneze în fața mass-media. Trump a fost de acord.

Palatul nu a fost consultat cu privire la prezentarea teatrală a corespondenței, scrisă într-un stil prietenos și conversațional, cuvintele regelui nefiind destinate consumului public imediat. Practic, era un gest personal, exprimând dorința Regelui (și a Marii Britanii) de a găzdui o a doua vizită de stat. O invitație formală urma să vină ulterior, când datele erau stabilite.

Regele sugerase că Trump ar putea, inițial, prefera o întâlnire informală la una dintre proprietățile regale, dacă vizita unul dintre terenurile sale de golf din Scoția. Cei doi puteau, de asemenea, să discute planurile pentru Vizita de Stat. Sugestia a inclus chiar Dumfries House, casa King’s Foundation și programul său de ospitalitate pentru instruirea tinerilor „care ajung adesea angajați în propriile dumneavoastră instituții.”

În entuziasmul său de a-și complimenta gazda, Sir Keir nu a fost complet precis cu un detaliu, o surpriză pentru un avocat de obicei meticulos. Oferta unei a doua vizite de stat era cu siguranță neobișnuită, dar departe de a fi „fără precedent”.

În ultimii ani, de exemplu, Regina Margrethe a Danemarcei a avut două vizite de stat în Marea Britanie, la fel ca și președintele francez Poincaré în domnia lui George V. Elementul „fără precedent” al invitației (așa cum menționase Regele în scrisoare) era faptul că niciun președinte american anterior nu făcuse două vizite de stat în Marea Britanie, deși acest lucru nu era chiar surprinzător.

Până la vizita de stat a lui George W. Bush în 2003, toate călătoriile prezidențiale în Marea Britanie – chiar și șederea plină de evenimente a lui Ronald Reagan la Windsor – erau considerate „oficiale”, dar nu „de stat”.

Ce nu era pus sub semnul întrebării era hotărârea Marii Britanii de a folosi pe deplin puterea durabilă a Casei Windsor.

Marea Britanie avea două obiective prioritare de politică externă la începutul lui 2025: o nouă relație cu un nou Washington și resetarea relațiilor Marii Britanii cu Europa. Vizita de stat a Regelui în Italia în aprilie și invitația făcută Președintelui Macron al Franței de a face o vizită de stat în Marea Britanie în iulie aveau să ajute la al doilea obiectiv.

Oferirea unei vizite de stat lui Trump urma să ajute la primul obiectiv, deși ritmul rapid al evenimentelor nu lăsa timp pentru un tête-à-tête informal în Scoția, așa cum propusese Regele în scrisoare.

Totuși, un lider mondial nu era mulțumit de invitație – și și-a exprimat nemulțumirea.

Întrebat ce părere aveau canadienii despre invitația Marii Britanii pentru Trump, noul prim-ministru canadian Mark Carney a răspuns: „Sincer, nu au fost impresionați de acest gest, date fiind circumstanțele.”

La scurt timp după victoria sa electorală, dar înainte de inaugurare, Trump îi spusese atunci prim-ministrului canadian Justin Trudeau, la o cină privată, că dacă Canada nu poate suporta tarifele substanțiale pe care le propune pentru importuri, „poate că Canada ar trebui să devină al 51-lea stat [al SUA].”

Inițial, politicienii canadieni au luat-o ca o glumă. Până când Trump a început să-l numească pe prim-ministru „Guvernatorul Justin Trudeau al Marelui Stat Canada”.

„Gluma” nu a mai fost glumă odată ce Trump a ajuns la Casa Albă și a intensificat retorica despre anexarea de noi teritorii, inclusiv Groenlanda, Panama și, în special, partea mai mare a Americii de Nord.

După mai bine de un secol de prietenie, vecinătate și alianță în război, Canada s-a simțit brusc vulnerabilă.

Împotmolit de politica internă, Trudeau a demisionat. A fost înlocuit de Mark Carney, care a convocat imediat alegeri generale, le-a bazat pe tema Canada versus Trump și a câștigat.

Printre primele sale acțiuni a fost să ceară șefului de stat al Canadei să deschidă noua sesiune parlamentară. A fost un termen foarte scurt după standardele regale, dar echipa regelui a aranjat o vizită de două zile, incluzând audiențe separate cu liderii celor trei mari popoare indigene ale Canadei.

El a inclus și o reuniune cu câteva dintre „fetele Weston”, cele 50 de adolescente canadiene selectate pentru a merge la Londra pentru Încoronarea din 1953, cu sprijinul omului de afaceri și filantropului Garfield Weston.

A doua zi dimineață, Regele era așezat în Senat pe tronul său canadian. Guvernul său britanic fusese, corect, exclus din acest proces. Discursul său fusese scris „pe sfatul” prim-ministrului canadian, o diferență mică dar semnificativă față de convenția britanică.

Când suveranul deschide Parlamentul la Westminster, discursul este „scris de” guvernul britanic și este practic o listă de politici care urmează a fi citită de ocupantul Tronului. Un discurs „pe sfatul” guvernului (fie la banchet de stat, fie într-un tur regal) nu este doar o listă de politici. Guvernul propune conținutul, dar monarhul poate interveni pentru a ajusta tonul sau formulările, iar personalul palatului se asigură că textul respectă regulile constituționale. Astfel, discursul devine mai nuanțat și colaborativ.

Acesta a fost cazul în Canada – și mult mai mult decât o simplă listă de politici. Fiecare cuvânt fusese cântărit de suveran și de politicieni.

Deși Rege de mai puțin de trei ani, Charles III fusese activ în politica mondială mai mult decât aproape oricine pe Pământ. Prima sa întâlnire în Biroul Oval (cu Richard Nixon) avusese loc când Carney avea cinci ani.

Deci, deși regulile spun că un monarh constituțional trebuie să acționeze întotdeauna pe sfatul miniștrilor, bunul simț dicta că Regele ar trebui să primească un discurs cu care să fie personal mulțumit.

S-a dovedit a fi o predică de o jumătate de oră despre valorile Canadei, mult mai profundă decât se așteptaseră mulți. Acestea erau valori care, spunea el, merită „mult mai mult decât orice putere străină de pe orice continent ar putea lua vreodată.”

Regele a pus o notă benignă asupra discuțiilor dintre „Prim-ministru și Președintele Statelor Unite” pentru a construi „o nouă relație economică și de securitate între Canada și SUA bazată pe respect reciproc”. Această expresie „respect reciproc” funcționa din plin.

Aceasta, a continuat el, ar aduce „beneficii ambelor națiuni”, deși Regele nu a spus exact asta. A adăugat un cuvânt aparent superfluu și a spus „ambele națiuni suverane”.

Observând în tăcere fiecare referință codificată, publicul său a izbucnit în aplauze când a remarcat: „Așa cum ne amintește imnul: ‘True North’ este cu adevărat puternic și liber.”

Canada se află la nord de o singură frontieră. Ovaționarea, o încălcare flagrantă a convenției parlamentare, a fost lungă și sinceră.

Tradiția cere ca discursurile de pe tron să fie reci, neutre, auzite în liniște completă. Nu de data aceasta.

Regele nici măcar nu terminase. A așteptat să se domolească aplauzele înainte de a rosti ultimele cuvinte, menținându-se ferm până la linia finală emoționantă.

Ca Rege al Canadei, a venit la final cu o mică fisură în voce când a rostit binecuvântarea sa de despărțire: „Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ghideze în toate îndatoririle voastre.”

Atunci, ambele camere ale parlamentului canadian s-au ridicat în aplauze zgomotoase.

Cuvintele Regelui urmau, desigur, să fie analizate minuțios la Washington, Londra și în alte părți. Discursul său și întreaga ceremonie fastuoasă din jurul vizitei au consolidat mesajul principal al lui Carney: Canada nu este de vânzare.

Totuși, Regele a fost suficient de statornic pentru a nu deraia strategia foarte diferită a Prim-ministrului său de pe celălalt mal al Atlanticului.

Planul lui Sir Keir Starmer rămânea simplu: evitarea unui conflict cu Președintele Trump cu orice preț.

Regina defunctă deschisese oficial acest parlament o singură dată – în 1957. Vizita ei fusese un reper (niciun monarh canadian nu mai făcuse asta), dar nu încărcată cu asemenea bagaje diplomatice și politice.

De fapt, se poate spune că acest discurs a reprezentat cea mai mare provocare (non-medicală) a domniei lui Charles III până în prezent.

Misiunea Regelui în Canada a fost delicată. Pe de o parte, era de a transmite un mesaj puternic de suveranitate canadiană în fața retoricii tot mai agresive a lui Donald Trump despre Canada ca „al 51-lea stat”.

Vizita, totuși, contrazicea politica prim-ministrului britanic, Sir Keir Starmer, care era să nu antagonizeze pe Trump, sperând să obțină un acord comercial mai bun pentru UK.

Ambii prim-miniștri acționau în interes național propriu. Dar unde îl lăsa asta pe Rege?

Aici este un exemplu clar al unei provocări serioase, de multe ori ignorate, pentru monarhii moderni: doctrina „divizibilității Coroanei”.

Pe scurt, ce se întâmplă când același monarh stă pe tronul mai multor națiuni, care nu sunt de acord asupra unei probleme serioase?

În acest caz, Regele a ținut discursul. Și, după aceea, s-a observat că Donald Trump renunțase la narațiunea „al 51-lea stat”. Nu au existat referiri la „Guvernatorul Carney”.

Gluma se terminase? Asculta sfaturi?

S-a aflat ulterior că, înainte de vizita Regelui în Canada, cel mai apropiat aliat politic al lui Trump în Marea Britanie, Nigel Farage, liderul Partidului Reformist, căutase o întâlnire cu echipa lui Trump, inclusiv trimisul său special în UK, producătorul de la Hollywood Mark Burnett.

„Nigel Farage era foarte îngrijorat. Voia ca Trump să înțeleagă că nu poate fi pro-royal, pro-britanic, pro-Vizită de Stat și să vorbească în continuare așa despre Canada,” a spus un consilier apropiat lui Farage.

O problemă similară de „divizibilitate a Coroanei” apăruse în domnia anterioară, în timpul turneului regretatei Regine în Canada în 1964. Protestele anti-regale și amenințarea cu violența în Quebecul francofon determinaseră prim-ministrul britanic, Sir Alec Douglas-Home, să ia în considerare sfatul de a o trimite pe Regină înapoi în Marea Britanie.

Deoarece guvernul canadian o invitase ca Regină a Canadei, ea s-ar fi confruntat cu întrebarea dureroasă: cui răspunde? Dacă s-ar fi întors, ar fi transmis Canadei că este subordonată UK. Dacă ar fi rămas, ar fi încălcat angajamentul său ca monarh constituțional al UK.

În cele din urmă, Marea Britanie a cedat, după o decizie ambiguă de a „monitoriza” situația.

Oricare ar fi fost complexitățile transatlantice din 2025, Regele și Regina puteau trage cel puțin o concluzie liniștitoare: nimeni nu mai punea la îndoială relevanța monarhiei, scrie dailymail.com.

