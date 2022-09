Propaganda Kremlinului reacționează rudimentar, după ce Putin nu a fost invitat la funeraliile reginei Elisabeta: ”Această filmare o prezintă în anii de tinerețe” VIDEO

O televiziune de știri din Rusia încearcă să o defăimeze pe Regina Elisabeta a II-a după ce niciun reprezentant al Kremlinului nu a fost invitat să participe la funeralii.

Mai exact, este rulat un videoclip alb-negru, în care apare o femeie îmbrăcată în alb, despre care prezentatoarea susține că ar fi Regina Elisabeta a II-a care aruncă mâncare pe jos copiilor săraci din Africa.

Julia Davis, o jurnalistă din America, susține că, în realitate, filmarea datează din 1899-1900, înainte ca Regina să se nască, și că filmarea nu are legătură cu Casa Regală.

Even after her passing, Russian state media continues to malign Queen Elizabeth. State TV host Olga Skabeeva falsely claimed that the offensive footage depicts the queen, when in fact it was filmed sometime between 1899 and 1900, decades before Queen Elizabeth was born. pic.twitter.com/XNJDTSYiE8