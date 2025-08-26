Range Rover-ul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, vândut la licitație cu o sumă record, peste estimările inițiale

Un Range Rover deținut de regina Elisabeta a II-a între 2006 și 2008 a fost vândut pentru suma de 175.500 de lire sterline (237.346 de dolari), mai mult decât dublul estimării sale, în cadrul licitației de mașini de colecție organizate în 23 august de Iconic Auctioneer în Anglia.

Vânzarea a avut loc în cadrul Festivalului Silverstone 2025, un paradis pentru pasionații de mașini, care oferă muzică, mâncare, curse, evenimente BMX și, bineînțeles, o serie de licitații de mașini clasice și contemporane, organizate în colaborare cu Iconic Auctioneers. Un alt moment important al weekendului a fost vânzarea unei motociclete Innocenti Lambretta din 1965, cu imprimeu leopard, care a aparținut anterior lui Liam Gallagher de la Oasis și a fost folosită la petrecerea de lansare din 2009 a magazinului său de îmbrăcăminte Pretty Green din Londra, care s-a vândut cu 12.075 de lire sterline (16.330 de dolari).

O fotografie paparazzi cu regina conducând un Range Rover în jurul uneia dintre proprietățile sale de la țară, purtând ochelari de soare și o eșarfă pe cap, era odată o imagine obișnuită în presa britanică. Dar chiar și când era tânără, Elisabeta a II-a nu era o prințesă pasivă. La vârsta de 18 ani, în 1945, a urmat cursuri de mecanic și șofer de camion, pentru a-și putea servi țara în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Nu este de mirare, așadar, că Range Rover-ul a atras atenția monarhului pasionat de automobile. Acest vehicul este unul dintre modelele clasice de a treia generație ale mărcii, cunoscut sub numele de L322, care a fost produs între 2002 și 2012. Pasionații de mașini vor fi interesați să afle că este propulsat de un motor V8 supraalimentat de 4,2 litri derivat de la Jaguar și se crede că a fost singurul L322 supraalimentat deținut de Casa Regală.

„Vehiculele cu o proveniență atât de distinsă intră rar pe piață, ceea ce face ca aceasta să fie o oportunitate excepțională atât pentru colecționari, cât și pentru pasionați”, a declarat Rob Hubbard, director general și licitator principal al Iconic Auctioneers. „Range Rover-ul personal al Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a combină excelența automobilistică cu o semnificație istorică de neegalat".

Mașina i-a fost livrată reginei în aprilie 2006 și a rămas în serviciul regal, în principal la Castelul Windsor, până când a fost scoasă din uz la sfârșitul lunii mai 2008. Regina poate fi văzută stând lângă mașină într-o serie de fotografii de la Royal Windsor Horse Show din 2007.

Există și alte indicii privind proprietarul anterior. În primul rând, mașina are o combinație elegantă de culori, „verde peste maro”, sau verde Tonga peste piele Sand Oxford, cunoscută ca fiind preferata Casei Regale.

Mașina a fost echipată cu câteva modificări importante pentru a fi folosită de regină. Pe lângă treptele laterale, apărătoarele de noroi și o protecție specială pentru câini, pentru a proteja faimoșii Corgi ai Majestății Sale, mașina păstrează o mascotă argintie reprezentând un Labrador care ține un fazan între dinți, un motiv care apărea doar pe mașinile personale ale suveranei. Sub capotă, o parte din cablajul intern al mașinii a fost meticulos modernizat pentru a se adapta nevoilor sale sporite de securitate.

Mașina a fost clar folosită în mod corespunzător, având în vedere că a parcurs puțin sub 120.000 de mile din 2006. Orice zgârietură a fost reparată cu un strat de vopsea, mașina fiind recent pregătită în vederea vânzării. Aceasta vine cu portofelul original din piele albastră, manualele și istoricul complet al reviziilor.

