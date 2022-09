Regina Elisabeta a murit în ziua meciului West Ham - FCSB. Ce decizie a luat UEFA în regim de urgență

FCSB debutează joi, de la ora 22.00, în grupele Conference League, la Londra, cu West Ham, într-o zi tristă pentru englezi, marcată de moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, la 96 de ani.

”Regina a murit în pace la Balmoral, în această după-amiază”, a fost anunţul făcut de Palatul Buckingham, cu câteva ore înainte de meciul West Ham - FCSB.

Oficialii clubului englez au reacționat imediat, postând pe contul de Twitter un mesaj de condoleanțe.

Our thoughts and sincere condolences are with the Royal Family and we join the nation in mourning her loss. Rest In Peace, Your Majesty. pic.twitter.com/YSm5snQOgD

West Ham United is deeply saddened by the passing of HM Queen Elizabeth II.

Ulterior, West Ham a anunțat că meciul cu FCSB se va disputa conform planificării inițiale, după consultări care au avut loc cu federația engleză și cu UEFA. Conform deciziei, înainte de startul partidei, se va ține un moment de reculegere.

Following direction from the FA and UEFA, tonight’s fixture against FCSB will take place as planned at London Stadium.

A minute’s silence will be held before kick-off allowing the teams, match officials and everyone in attendance to pay their respects to Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/oaM8JmnSaI