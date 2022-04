Fotografia inedită făcută de regina Elisabeta la împlinirea vârstei de 96 de ani și mesajul transmis de familia regală cu ocazia aniversării

Regina Marii Britanii, născută la 21 aprilie 1926 şi care a urcat pe tron în februarie 1952, sărbătoreşte a 96-a aniversare joi.

Cu o zi înainte, familia regală a publicat pe reţelele de socializare o nouă fotografie a suveranei.

Elizabeth a II-a este fotografiată în picioare, între doi ponei, Bybeck Katie şi Bybeck Nightingale, în grădinile Castelului Windsor. Fotografia a fost făcută „luna trecută”, precizează contul oficial al familiei regale.

Ahead of The Queen’s 96th Birthday tomorrow, @windsorhorse have released a new photograph of Her Majesty.

Taken last month in the grounds of Windsor Castle, The Queen is pictured with two of her fell ponies, Bybeck Katie and Bybeck Nightingale.

Happy Birthday Your Majesty! pic.twitter.com/8m46e3SvpX