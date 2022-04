Regina Elisabeta, în varianta ”Barbie”. Cât costă păpușa și de unde poate fi cumpărată

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este onorată la 96 de ani şi cu prilejul Jubileului de Platină, 70 de ani istorici pe tron, cu o păpuşă Barbie creată de Mattel, potrivit revistei People.

Inspirată de unul dintre cele mai emblematice apariţii ale ei, regina Elisabeta a II-a Barbie poartă o rochie elegantă de culoare fildeşului şi o panglică albastră împodobită cu decoraţiuni de ordine.

Aspectul ei regal este completat cu o tiara uimitoare - realizată după Tiara Fringe a Reginei Maria, pe care Regina Elizabeth a purtat-o ​​la nunta ei cu Prinţul Philip - şi accesorii asortate.

Istoricul şi profesorul Kate Williams, autoarea cărţii „Our Queen Elizabeth”, a spus: „Domnia reginei Elisabeta a II-a a avut un impact extraordinar, deţinând o poziţie pe care puţine femei o au. Cel mai longeviv monarh britanic care a domnit şi primul care a ajuns la un jubileu de platină, Regina s-a dedicat serviciului şi datoriei şi a văzut lumea schimbându-se nemăsurat. În 1952, când a ajuns pe tron, femeile nu au fost încurajate să muncească, iar politicienii şi-au exprimat îndoielile cu privire la o tânără femeie monarh - dar ea le-a arătat că se înşeală, şi-a dovedit că ea însăşi este un lider şi un diplomat. Pe măsură ce Majestatea Sa sărbătoreşte acest jubileu de hotar, este minunat să vezi o marcă emblematică precum Barbie împărtăşind impactul unor figuri feminine istorice importante ca lideri, creatori şi pionieri pentru noile generaţii”.

Seria Tribute Barbie a fost lansată anul trecut, prima păpuşă din colecţie aducându-i un omagiu actriţei emblematice Lucille Ball, al cărei geniu comic şi incredibila perspicacitate pentru afaceri au transformat-o într-o legendă a televiziunii.

Barbie Regina Elisabeta (75 de dolari) va fi disponibilă începând de joi pe Amazon, Walmart, Target şi Mattel.

Palatul Buckingham a anunţat un weekend de sărbători, între 2 şi 5 iunie, pentru a marca Jubileul de Platină al Reginei. Evenimentele vor include Trooping the Colour (festivităţile publice anuale pentru ziua de naştere a Reginei), aprinderea balizelor Platinum Jubilee, o slujbă de Ziua Recunoştinţei la Catedrala St. Paul, Derby-ul de la Epsom Downs, un concert live numit „Platinum Party at the Palace”.

