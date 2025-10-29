O regină aproape de nerecunoscut, alături de soldați, la o instruire militară. Exercițiul face parte dintr-un program voluntar de un an destinat tinerilor FOTO

Îmbrăcată în uniformă de camuflaj și cu fața pictată, regina Maxima a Țărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut la un centru de instruire militară din apropiere de Amsterdam. Ea participă la exerciții alături de Poliția militară – un program similar celui urmat de fiica sa, prințesa moștenitoare Amalia, care combină pregătirea militară cu studiile de drept, informează DPA.

Suverana participă în această perioadă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară, au relatat mass-media olandeze. Regina Maxima a participat la un exerciţiu de tratare medicală a răniţilor, în timp ce în jurul ei se auzeau focuri de armă simulate, au declarat participanţii la instruire pentru radioul public olandez.

Exerciţiul a făcut parte dintr-o vizită de lucru la centrul de instruire şi educaţie al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam.

Exerciţiul face parte dintr-un serviciu voluntar cu o durată de un an, un program destinat tinerilor olandezi pentru a cunoaşte modul în care se desfăşoară viaţa militarilor din forţele armate.

Fiica reginei Maxima, prinţesa moştenitoare Amalia, în vârstă de 21 de ani, a început pregătirea militară în luna septembrie. Ea şi-a început instrucţia ca marinar de clasa a treia în marină şi ca soldat de clasa a treia în armată şi forţele aeriene.

Prinţesa moştenitoare Amalia combină pregătirea militară cu studiile sale de drept la Amsterdam.

