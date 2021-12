Senatul a respins proiectul de înfiinţare a unui registru al lucrătorilor Securităţii. Inițiator: "Totul este ca românii să nu afle adevărul"

Senatul a respins luni, 13 decembrie, în calitate de for decizional, propunerea legislativă a deputatului USR Claudiu Năsui de creare a unui registru al lucrătorilor Securităţii şi legăturilor lor de rudenie cu persoanele care ocupă demnităţi sau funcţii publice.

„La 31 de ani de la Revoluţia din 89, securiştii şi copiii din politică se apară între ei. Totul este ca românii să nu afle adevărul, să nu afle că de fapt în 89 tot vechii comunişti au ajuns la putere şi până acum domină clasa politică. USR e singurul partid care a vrut să facă lumină şi a propus un registru al tuturor securiştilor din Decembrie 89 şi a rudelor lor ajunse în funcţii cheie în politică şi în statul român”, a afirmat deputatul USR Claudiu Năsui, iniţiatorul propunerii legislative, conform unui comunicat de presă al USR.

Iniţiativa propunea instituirea unui registru public al lucrătorilor Securităţii care să transparentizeze legăturile de rudenie ale securiştilor până la gradul al Ill-lea cu persoanele care ocupă anumite funcţii sau demnităţi în statul român.

Luând cuvântul în cadrul dezbaterilor, liderul senatorilor USR Radu Mihail a precizat că instituirea unui asemenea registru nu ar constitui o îngrădire a unui drept civic, ci ar însemna un pas spre devoalarea celor care au condus şi continuă să influenţeze politica românească.

Iniţiativa a primit raport de respingere şi de la comisia juridică din Senat, condusă de Iulia Scântei. În plenul Senatului, 83 de senatori au votat „pentru” raportul de respingere, 38 „împotrivă” şi un senator s-a abţinut.

„În România, Punctul 8 de la Timişoara, lustraţia, nu s-a aplicat niciodată. Drept pentru care foştii securişti, direct sau prin intermediari, au rămas în mare parte la conducerea ţării. Au făcut legi strâmbe pentru Pile, Cunoştinţe şi Relaţii. Au devalizat- ţara, au demontat-o şi au vândut-o la fier vechi, iar banii i-au mutat în paradisuri fiscale. Sau şi-au trecut averile pe nume de mătuşi Tamara, copii sau alti interpuşi. Nu trebuie să uităm niciodată teroarea pe care fosta Securitate a impus-o asupra românilor. Poţi ierta, dar nu poţi uita. Nu trebuie să uiţi! Noi românii nu am avut parte de un proces al comunismului. Securiştii şi-au făcut televiziuni de unde alţi securişti au purtat adevărate cruciade împotriva statului de drept, unde au fost tăvăliţi în noroi oameni oneşti. Securiştii sunt printre beneficiarii pensiilor speciale. Iată unul dintre motivele pentru sfioşenia pe care unii şi alţii o au atunci când vine vorba de eliminarea pensiilor speciale. Motivul principal pentru care prezenta propunere are raport de respingere ar fi că poate vor fi expuse rude ale securiştilor care s-ar putea să nu aibă vreo vină. O dezbatere adevarată şi o voinţă adevarată de a afla adevarul ar fi rezolvat acest punct prin amendamente. Asta dacă acesta ar fi fost, într-adevar, punctul care pune probleme. Dar registrul public chiar şi doar al lucrătorilor Securităţii din decembrie 1989 ne-ar arăta cine a ajuns să ocupe înalte funcţii publice, ar fi dacă vreţi, ocazia să aflăm adevărul ascuns de securişti timp de 32 de ani. Nu este nicio îngrădire a vreunui drept, ci o şansă să aflăm cine sunt cei care au menţinut un sistem monstruos, cum a fost regimul comunist şi dacă sunt printre cei care ne conduc astăzi”, a afirmat Radu Mihail, la dezbaterile din plenul de luni al Senatului, potrivit sursei menţionate.

