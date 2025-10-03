Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”

Registrul Auto Român (RAR) a transmis vineri, 3 octombrie, un avertisment șoferilor care au luat contact în aceste zile cu diverse informații false referitoare la introducerea, respectiv majorarea unor amenzi.

„NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S.

De acum te poți considera informat! (...)”, a transmis RAR.

Cei de la RAR au explicat în detaliu cum pot fi identificate anvelopele potrivite pentru perioada rece, care poate fi marcată de gheață, zăpadă și polei.

„Legislația din România nu s-a modificat! TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi 'mud' și zăpadă 'snow'), sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională. Totodată, nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei.

Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, utilizează termenul 'anvelope de iarnă', care se identifică prin utilizarea literelor M și S”, a transmis sursa citată, pe pagina oficială de Facebook.

Ads

În plus, șoferii trebuie să fie atenți la gradul de uzură al anvelopelor.

„Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură. Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare”, a transmis RAR.

Ads