Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”

Autor: Dan Stan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:26
834 citiri
Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”
Roată de mașină și meșter în service / FOTO: Jimmy Nilsson, Unsplash.com

Registrul Auto Român (RAR) a transmis vineri, 3 octombrie, un avertisment șoferilor care au luat contact în aceste zile cu diverse informații false referitoare la introducerea, respectiv majorarea unor amenzi.

„NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S.

De acum te poți considera informat! (...)”, a transmis RAR.

Cei de la RAR au explicat în detaliu cum pot fi identificate anvelopele potrivite pentru perioada rece, care poate fi marcată de gheață, zăpadă și polei.

„Legislația din România nu s-a modificat! TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi 'mud' și zăpadă 'snow'), sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională. Totodată, nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei.

Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, utilizează termenul 'anvelope de iarnă', care se identifică prin utilizarea literelor M și S”, a transmis sursa citată, pe pagina oficială de Facebook.

În plus, șoferii trebuie să fie atenți la gradul de uzură al anvelopelor.

„Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură. Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare”, a transmis RAR.

Germania nu poate doborî dronele suspecte care-i survolează teritoriul. Care este motivul?
Germania nu poate doborî dronele suspecte care-i survolează teritoriul. Care este motivul?
În ultimele zile, autoritățile germane au înregistrat mai multe incidente implicând zboruri neautorizate ale dronelor deasupra unor obiective strategice – de la șantiere navale și...
Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR
Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR
Multe schimbări s-ar putea produce pe scena politică din România, până în anul 2028. Avertismentul aparține politologului Andrei Țăranu, pe fondul declinului PSD și PNL. Aproape de...
#Registrul Auto Roman, #anvelope, #fake news, #legislatie , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzata ca i-a distrus casnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac inconjurul lumii
Digi24.ro
Trump decreteaza "conflict armat" cu cartelurile drogurilor pe care le numeste "organizatii teroriste"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO
  2. Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
  3. Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”
  4. Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării
  5. Mașină de poliție lovită în timpul unei misiuni de un șofer în vârstă de 72 de ani. Agenții mergeau la un alt accident provocat de un senior VIDEO
  6. „România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin
  7. Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
  8. O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor
  9. Summitul informal UE, sub amenințarea dronelor Rusiei
  10. Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată