Bătălia pentru o regiune foarte bogată a lumii a început: Putin se pregătește de o luptă cu NATO VIDEO

Pe măsură ce atenția lumii se îndreaptă către Alaska pentru summitul critic privind Ucraina dintre Donald Trump și Vladimir Putin, aceasta aduce în lumină și o zonă crucială pentru securitatea globală, remarcă expertul Sam Kiley. Pe măsură ce Arctica se topește din ce în ce mai mult, Rusia și Putin sunt cei care profită și vor să pună mâna pe bogățiile sale, intrând într-un conflict deschis cu NATO.

„Această regiune se află în centrul securității NATO. Acesta este flancul nordic al NATO... Prezența militară a Rusiei, în special, este în creștere de ani de zile”, a avertizat secretarul de externe al Marii Britanii, David Lammy, într-o călătorie recentă în Nordul Îndepărtat, potrivit Independent.

„Această zonă este extrem de importantă din punct de vedere strategic, pe măsură ce calotele glaciare se topesc. Deschide potențial pentru noi porți de acces. Dintr-o dată, poți transporta nave în zone în care înainte nu puteai. „Vizita mea are ca scop descurajarea amenințării din partea Rusiei, la fel cum este vorba despre combaterea amenințării reprezentate de schimbările climatice.”

Ads

Rusia depune toate eforturile pentru a domina Arctica, deoarece are cel mai mult de câștigat de pe urma deschiderii acestor rute. Topirea calotei glaciare arctice este o oportunitate economică și militară pe care Moscova nu a ratat-o. Recent, și-a extins flotele cu binoclul îndreptat spre dominația arctică. Spărgătoarele de gheață nucleare din clasa Arktika, nou construite, precum Arktika și Sibir, se numără printre cele mai puternice din lume.

Acestea sunt capabile să sape prin gheață cu o grosime de până la 2,8 metri și să funcționeze pe tot parcursul anului. Până la sfârșitul acestui an, Rusia intenționează să opereze o flotă de peste 20 de spărgătoare de gheață nucleare și diesel-electrice - și va fi lider mondial în săparea prin Arctica.

Ca răspuns, Garda de Coastă a SUA are trei spărgătoare de gheață și unul la comandă. Marea Britanie nu are niciunul. Această flotă rusească permite Moscovei să conducă căutarea vastelor resurse minerale, inclusiv combustibili fosili, care sunt blocate sub gheața topită.

Ads

Conform Datelor Naționale despre Zăpadă și Gheață în centru, gheața maritimă arctică a scăzut cu aproximativ 40% de când au început observațiile prin satelit în 1979, cu minime record în ultimii ani. Aceasta înseamnă că Rusia poate deschide noi rute de transport maritim și probabil le poate menține deschise.

Ruta Maritimă Nordului (RSN), care se întinde de-a lungul coastei siberiene a Rusiei, de la Murmansk până la Strâmtoarea Bering, se află în centrul eforturilor strategice ale Kremlinului de a pătrunde în Arctica.

Ruta arctică se poate folosi 120 de zile

Această rută era impracticabilă în cea mai mare parte a anului. Datele satelitare și climatice arată acum că sezonul de navigație de-a lungul RNS s-a extins de la doar 60 de zile pe an la dublul acestei durate în prezent. Tranzitul pe tot parcursul anului este aproape.

Distanța dintre centrele de producție asiatice, precum China și Europa, se reduce cu aproximativ 40%, economisind milioane de dolari în combustibil și timp de tranzit. Călătoriile de la Shanghai la Hamburg prin RNS durează aproximativ 15 zile, comparativ cu aproximativ 30 de zile prin Canalul Suez.

Ads

Acesta este un bonus economic pe care Rusia dorește să îl dețină. Este probabil să intre în conflict cu restul lumii dacă Moscova insistă să perceapă tarife pentru... folosirea unei rute maritime internaționale – ceea ce speră să facă. Rusia își folosește deja porturile din Nordul Îndepărtat pentru a transporta țiței sancționat în „flota sa din umbră”, care ajută la finanțarea războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Norvegia operează cea mai mare rețea de observare prin satelit din lume din arhipelagul Svalbard și poate vedea exporturile ilegale de petrol ale Rusiei părăsind porturile sale nordice.

„Această stație terestră prin satelit ne ajută să vedem mișcarea flotei din umbră a Rusiei și, în cele din urmă, ne ajută să zădărnicim capacitatea lui Putin de a-și finanța războiul”, a spus Lammy. „Nordul Îndepărtat a fost întotdeauna important pentru securitatea întregii alianțe. Aceasta este una dintre regiunile în care Rusia se poate deplasa spre vest.”

Ads

Marina Regală a Regatului Unit joacă un rol cheie în războiul pe timp rece al NATO, iar Lammy a insistat că Marea Britanie este crucială în apărarea flancului nordic al NATO cu ceea ce se numește Grupul de Răspuns pentru Litoral.

Pentru a-și consolida poziția, Rusia a construit noi baze militare și le-a modernizat pe cele existente în Țara Franz Josef și Novaya Zemlya. Acestea sunt adevăratele incursiuni în Arctica - profitând de ritmul rapid al schimbărilor climatice - ceea ce înseamnă că restul lumii trebuie să fie atentă.

We are working closer than ever with our NATO allies in the Arctic to keep the British public safe. pic.twitter.com/wQLnh1LfXv — David Lammy (@DavidLammy) May 30, 2025

Ads