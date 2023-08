Schimbări uriașe asupra internetului din UE. De astăzi intră în vigoare Digital Services Act

Giganţii Internetului au de astăzi în Uniunea Europeană (UE) obligaţii consolidate în lupta împotriva conţinuturilor ilegale şi de a fi mai transparenţi şi riscă altfel amenzi uriaşe, în virtutea unei noi legislaţii fără echivalent în lume - Digital Services Act (DSA), relatează AFP.

DSA se aplică de-acum celor mai mari 19 reţele de socializare, pieţe de bunuri şi motoare de căutare, între care Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (fosta Twitter) sau TikTok.

Aceste întreprinderi - care au fiecare peste 45 de milioane de utilizatori activi în UE - au noi obligaţii de combatere a dezinformării, urii online, pornografiei infantile sau contrafacerilor, sub upravegherea Comisiei Europene (CE).

”UE este azi prima jurisdicţie din lume în care platformele online nu mai beneficiază de un «drept de trecere» şi nu mai stabilesc propriile lor reguli. Ele sunt de-acum entităţi reglementate la fel ca instituţiile financiare”, declară comisarul european însărcinat cu Piaţa Internă Thierry Breton, care promite să ”impună respectarea scrupuloasă a DGA”.

Today, the Digital Services Act — #DSA — becomes legally enforceable for Very Large Online Platforms & Search Engines.

These systemic platforms play a very important role in our daily lives — so it was time for the EU to set our own rules.

A safer Internet for everyone 🇪🇺 pic.twitter.com/fGPCERx5mW