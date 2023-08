Șase turiști au murit în doar două zile pe litoralul Mării Negre, după ce au fost luați de curenții puternici în Mamaia, Venus și Costinești, iar alții au ajuns la spital. În paralel, autoritățile fac în continuare apel la turiști să respecte steagurile arborate de salvamari.

În urmă cu o zi, șeful DSU Raed Arafat a sugerat amendarea celor care nu respectă recomandările salvamarilor de a intra în apă atunci când arborează steagul roșu. Cu toate astea, salvamarii nu cred că asta ar rezolva problema și că ea este mai degrabă una de mentalitate.

Vasile Borteș, salvamar în zona Neptun-Mangalia, a explicat într-un interviu pentru Euronews că nu pot fi amendați simultan sute de oameni care se află în apă și că de multe ori turiștii nu respectă avertismentele salvamarilor.

”Amenzi se pot da, dar cum poți să amendezi sute sau poate chiar mii de oameni care se află în apă? Nu-i poți identifica, deci chestia cu amenda s-ar putea să nu funcționeze. În schimb, putem să-i determinăm pe turiști să nu intre în apă, prin informări repetate. Deci, eu ieri am vorbit în megafon de am răgușit degeaba. Turiștii se retrag la mal, după ce am făcut 100 de pași, intră iar în apă. Își pun singuri viața în pericol și nu realizează gravitatea situației în care se află, decât în momentul în care nisipul le curge de sub picioare”, afirmă salvamarul pentru sursa citată.

Ads

Vasile Borteș mai explică faptul că ajunge de multe ori chiar să-i certe pe turiști să nu-și mai lase copii cu mijloace plutitoare în mare, întrucât asta înseamnă „moarte sigură” din cauza curenților puternici, chiar și atunci când apa este până la genunchi.

”Ieri o doamnă mi-a spus în felul următor: Eu lucrez 1 an de zile, eu de abia aștept să vin la mare, să uit de toți și toate, nu-mi pasă de nimic, că stric bani, că pun viața în pericol. Eu vreau să simt că sunt liberă, că nimeni nu mă îngrădește, că-mi realizez toate dorințele. Ce pot eu să-i răspund acestei doamne? Să zic doar: Doamnă, adrenalina nu este bună”, a mai notat salvamarul.

Întrebat despre ce ar trebui să se facă pentru a-i împiedica pe oameni să intre în apă în situații nefavorabile, salvamarul a explicat că în alte țări turiștii respectă cu strictețe arborarea steagului roșu, iar cei care nu o fac primesc amenzi usturătoare.

„Salvamarul are inima cât un purice în momentul când se duce să încerce să salveze pe cineva care nu vrea să respecte regulile. E foarte, foarte complicat. În primul rând, el știe că de multe ori n-are șansa să-l aducă la mal. Hai să fim corecți și cinstiți. Sunt situații în care salvamarul știe precis că se duce acolo și nu știe dacă se întoarce înapoi și dacă poate să salveze omul”, a conchis Vasile Borteș.